Embedded Software Developer
2025-10-06
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är över 19 000 dedikerade experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering och arbetar med att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Publiceringsdatum2025-10-06Beskrivning av jobbet
Är du en passionerad utvecklare med intresse för inbyggda system och redo för nya utmaningar? Vill du arbeta med spännande teknik i framkant och vara en del av innovation för framtiden? Då kan AFRY vara din nästa arbetsplats!
Vi söker nu flera erfarna Embedded Software Developers till våra team i Göteborg. Hos oss får du chansen att utveckla och implementera högkvalitativa mjukvarulösningar för olika applikationer och plattformar inom flera spännande branscher som försvar, rymd, telekom, fordon, medicinteknik och konsumentprodukter.
Som en del av AFRYs team får du möjlighet att arbeta med innovativa projekt, både internt i vår produktutvecklingsavdelning och ute hos våra kunder. Vi erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får utvecklas tekniskt samtidigt som du arbetar i ett inkluderande team som sätter trivsel och personlig utveckling i fokus.
I din roll som Embedded Software Developer kommer du att:
Utveckla och implementera mjukvarulösningar för inbyggda system
Arbeta i tvärfunktionella team med både mjukvara och hårdvara
Vara involverad i hela utvecklingsprocessen, från design till implementering och testning
Delta i innovativa projekt både inhouse och ute hos våra kunder beroende på uppdragets karaktär
På AFRY erbjuder vi även flexibilitet genom möjlighet till remote-arbete, i de fall projektets natur och kundens krav tillåter det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad lagspelare med ett stort intresse och kompetens inom inbyggda system.
För att trivas och lyckas i rollen har du minst 5 års erfarenhet av programmering i C eller C++ inom embeddedutveckling, samt god kännedom om realtidssystem - gärna i kombination med erfarenhet av Embedded Linux.
Du har också:
Kunskaper i Python
Vana vid agila metoder, exempelvis Scrum
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska utmaningar och projektmiljöer
Erfarenhet av att arbeta nära både kollegor och kunder
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av:
Firmwareutveckling
Drivrutinsutveckling
Verktyg som Jenkins, Docker och CI/CD
Då rollen innebär både interna och externa kontakter är god kommunikationsförmåga på svenska och engelska avgörande. Vissa uppdrag kan också vara säkerhetsklassade, vilket innebär att du behöver inneha ett medborgarskap från en nation ansluten till NATO.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du kommer att trivas och lyckas bäst hos oss om du är nyfiken och driven, med ett starkt intresse för att utvecklas och anta nya utmaningar. Som person är du engagerad och bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat genom att entusiasmera och samarbeta med dina kollegor.
Välkommen att bli en del av vårt team!
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Vi erbjuder även:
En trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftiga löner.
En flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar och balans mellan jobb och fritid.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling via AFRY Academy eller externa kurser.
Tillgång till Club AFRY med aktiviteter som skidresor, yoga, kultur- och sportevenemang.
En inkluderande arbetsmiljö där våra ledare stöttar dig i din utveckling och där innovation och samarbete uppmuntras.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna:
Sandra Bergström, Sektionschef: sandra.lind@afry.com
Mirsad Radoncic, Sektionschef: mirsad.radoncic@afry.com
Vi tackar för visad hänsyn om att inte bli kontaktade av externa leverantörer för rekryteringslösningar och liknande då dessa sköts enligt avtal på bolagsnivå.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
