Embedded Mjukvaruutvecklare
Sigma Technology Software Solutions AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-01-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigma Technology Software Solutions AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-28Beskrivning av jobbet
Vi söker flera erfarna Embeddedutvecklare. Du kommer att arbeta med olika delar av stacken och utveckla mjukvara för enheter som kör embedded Linux.
Om rollen
• Utveckla och underhålla embedded mjukvara i C och/eller C++
• Arbeta med Yocto-baserade Linuxdistributioner
• Samarbeta med tvärfunktionella team i en Agil/Scrum-miljö
• Bidra genom hela utvecklingscykeln från design till driftsättning
BaskunskaperKvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av embedded mjukvaruutveckling
• Goda kunskaper i C och/eller C++
• Erfarenhet av embedded Linux-system
• Kunskap om Yocto Project och Linux-byggsystem
• Vana vid Git versionshantering
• Erfarenhet av att arbeta i Scrum/Agila team
• Bekväm med vanliga Linux-utvecklingsverktyg (GCC, GDB, Make, m.m.)
Meriterande
• Erfarenhet av drivrutinsutveckling och kernelutveckling
• Kunskap om kommunikationsprotokoll (UART, SPI, I2C, CAN)
• Erfarenhet av CI/CD-pipelines Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Software Solutions AB
(org.nr 559283-3791), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7747 Arbetsplats
Sigma Technology Jobbnummer
9710479