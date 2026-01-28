Embedded Mjukvaruutvecklare

Sigma Technology Software Solutions AB / Datajobb / Lund
2026-01-28


Visa alla datajobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sigma Technology Software Solutions AB i Lund, Malmö, Helsingborg, Karlskrona eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-28

Beskrivning av jobbet
Vi söker flera erfarna Embeddedutvecklare. Du kommer att arbeta med olika delar av stacken och utveckla mjukvara för enheter som kör embedded Linux.

Om rollen
• Utveckla och underhålla embedded mjukvara i C och/eller C++
• Arbeta med Yocto-baserade Linuxdistributioner
• Samarbeta med tvärfunktionella team i en Agil/Scrum-miljö
• Bidra genom hela utvecklingscykeln från design till driftsättning

Baskunskaper

Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av embedded mjukvaruutveckling
• Goda kunskaper i C och/eller C++
• Erfarenhet av embedded Linux-system
• Kunskap om Yocto Project och Linux-byggsystem
• Vana vid Git versionshantering
• Erfarenhet av att arbeta i Scrum/Agila team
• Bekväm med vanliga Linux-utvecklingsverktyg (GCC, GDB, Make, m.m.)

Meriterande
• Erfarenhet av drivrutinsutveckling och kernelutveckling
• Kunskap om kommunikationsprotokoll (UART, SPI, I2C, CAN)
• Erfarenhet av CI/CD-pipelines

Ersättning
Fixed salary

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sigma Technology Software Solutions AB (org.nr 559283-3791), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7747

Arbetsplats
Sigma Technology

Jobbnummer
9710479

Prenumerera på jobb från Sigma Technology Software Solutions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sigma Technology Software Solutions AB: