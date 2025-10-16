Eltekniker till Jönköping
Infranord AB, Syd Underhåll / Elektrikerjobb / Jönköping Visa alla elektrikerjobb i Jönköping
2025-10-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infranord AB, Syd Underhåll i Jönköping
, Falköping
, Borås
, Herrljunga
, Töreboda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som Eltekniker kommer du att ingå i ett team som arbetar med drift och underhåll av kontaktledning, växelvärme, belysning och kraftmatning till signalanläggningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar och hoppas att du vill vara med och utveckla oss utifrån din erfarenhet och dina idéer.
Du har möjlighet att vara flexibel eftersom resor, samt helg- och nattarbete förekommer. Beredskap och resor till andra verksamheter kan förekomma.
Vi ser gärna att du har intresse av att bli lokförare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasieutbildning med inriktning el eller motsvarande
* Arbetslivserfarenhet som eltekniker och järnvägsunderhåll
* Kompetens som kopplingsledare kontaktledning
* B-körkort (manuell)
* Uppfyller medicinska krav för att vara godkänd för säkerhetstjänst
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom järnvägsteknik
* Behörighet att framföra spårgående fordon
* C-körkort
* Auktorisation från Elsäkerhetsverket
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Syd Underhåll Kontakt
Platschef
Adam Bergstrand adam.bergstrand@infranord.se +46765216354 Jobbnummer
9560866