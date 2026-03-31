Elon Group söker Redovisningsekonom
Elon Group AB / Redovisningsekonomjobb / Kalmar Visa alla redovisningsekonomjobb i Kalmar
2026-03-31
Vi söker en redovisningsekonom till vår avdelning på Elon Financial Services (EFS).
Är du serviceinriktad och har du tidigare erfarenhet av bokslut och månadsavstämningar och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker.
Om Elon Group
Elon Group vill vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss präglas arbetsklimatet av omtanke för dig som individ. All verksamhet hos Elon Group ska byggas på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning, bra ledarskap samt bra kommunikation.
Om rollen
Du får en bred roll och varierande arbetsuppgifter med ett stort eget ansvar. Du kommer vara en del av en större ekonomiavdelning där alla hjälps åt och driver verksamheten framåt. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra både vår verksamhet såväl som oss själva som medarbetare.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att ingå i vår avdelning Elon Financial Services, där vi hjälper våra butikskedjor med ekonomin.
Huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen är:
- Hantering av leverantörsreskontra
- In- och utbetalningar samt påminnelser
- Kassarapportering
- Löpande bokföring
- Avstämningar i redovisningen
- Rapportering till skatteverket och andra myndigheter
- Månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisningar
- Kontakt med ägare, butikspersonal och revisorer
- Det kan vara aktuellt med rapportering för koncernbolag inom Elon koncernen
Vem är du?
Inom Elon Group är vi övertygade om att olikheter bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande utmaningar att ta itu med.
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial ekonomiutbildningen inom ekonomi samt något eller några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du är en självgående person med en god datorvana och har lätt för att lära dig nya system. Vi använder system som jeeves, fortnox, smart och sellus m.m.
Som person är du strukturerad, engagerad och har en stark vilja att utvecklas. Du trivs i en snabbrörlig och utmanande miljö där du får arbeta både självständigt och i team. Du är också en förtroendeskapande person och har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt.
Är vi rätt för varandra?
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Publiceringsdatum2026-03-31
I din ansökan önskar vi att du bifogar CV och personligt brev. Urval och intervjuer kommer att ske löpande med start i januari så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213) Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Finans, Efs Kontakt
Stina Wallentin 072-4026094 Jobbnummer
9828992