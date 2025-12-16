Elkraftsingenjör till ubåt
2025-12-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Visa alla jobb hos Saab AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Bjuv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab är en ledande leverantör av marina system, våra ubåtarna som är byggda för den svenska marinen är i teknologisk toppklass.
Efterfrågan på system för verksamhet och övervakning på havsbotten har stigit under de senaste och vi söker nu fler medarbetare som vill bidra till världens modernaste ubåtar!
Ansvarsområde
Rollen som Elkraftsingenjör innebär att ta ett helhetsansvar, samordna insatser och engagera andra så att deras spetskompetens används där den gör störst nytta.
Du kommer få arbeta med el-systemens hela livscykel från systemdesign/dimensionering, kravhantering, inköp och integration till driftsättning och uppdateringar.
Rollen kan anpassas efter din bakgrund, kompetens och dina intressen för att matcha både dig och verksamhetens behov. Efter en gedigen introduktion kommer du stegvis, tillsammans med dina kollegor, att ta ansvar för elsystemen ombord på våra ubåtar.
Placeringsort för rollen är i våra helt nya lokaler i Lund, resor till Karlskrona kan förekomma. Publiceringsdatum2025-12-16Profil
Vi söker en utbildad civilingenjör med yrkeslivserfarenhet med inriktning elkraft som vill utvecklas inom området marin elkraftteknik tillsammans med oss!
För att lyckas i rollen:
*
Trivs du med att samarbeta och systemleda andra.
*
Du är självgående, trivs med ansvar och motiveras av utmaningar utan givna svar. Med en nyfiken och innovativ inställning, kombinerat med ett analytiskt angreppssätt, driver du effektivt problemlösning och utveckling framåt.
*
Du trivs med att arbeta med komplexa tekniska system och motiveras av att lösa utmaningar som uppstår när man arbetar med några av världens mest avancerade ubåtar. Kvalifikationer
*
Civilingenjör meriterande med inriktning elkraft
*
Ett starkt intresse för att arbeta med komplexa system
*
Minimum 5 års yrkeserfarenhet inom elsystem
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
