Region Stockholm / Elkraftsjobb / Stockholm2021-06-302021-06-30Rollen är unik i sitt slag. Det är inte alla elkraftsingenjörer som får möjlighet att påverka kraftförsörjningen till SL:s kollektivtrafik i Stockholm. Du ingår i ett team om tio mycket engagerade och trevliga kollegor som ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kraftförsörjningen till kollektivtrafiken.Vi har ett eget 33 kV högspänningsnät med drygt 150 likriktar- och nätstationer och nu ska vi renovera befintliga och bygga nya. Den ena dagen är med andra ord inte den andra lik vilket kommer att utveckla både dig och ditt arbete.Du får bland annat jobba med:Kravställning genom att ta fram och uppdatera tekniska bestämmelser inom högspänningsområdetAnsvara för att välja de tekniska lösningar som bäst passar våra högspänningsanläggningarGöra platsbesök i anläggningen och hjälpa till med analyser och utredningarDelta i tidiga projektskeden för att granska olika projekthandlingarDriva utredningar och utvecklingsprojekt inom ansvarsområdetDelta i olika interna och externa samverkansform och stötta teknikförvaltare och projekt i olika tekniska frågorOmvärldsbevaka i samråd med vår elsystemstrategVad vi kan erbjuda digEnligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag - den gemensamma resan.Hälsa och motion är viktigt för oss. Förutom friskvårdsbidrag anordnar vi Hälsospåret två gånger per år, vår friskvårdssatsning som innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter.Fler förmåner som anställd:SL Access-kortLöneväxling till pensionenFlextidGoda möjligheter till kompetensutvecklingHälsoundersökning vartannat årVi sitter i trevliga lokaler på Västra Kungsholmen. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken.Vad vi söker efterDu är specialist på elkraft med många års erfarenhet som till exempel el konstruktör eller projektör för högspänningsanläggningar och nätstationer. Vi blir extra imponerade om du tidigare jobbat med likriktarstationer för spårtrafik. Du har en god analytisk förmåga där du på ett enkelt sätt kan presentera dina resultat och slutsatserFör att lyckas i rollen krävs det att du harCivilingenjörs- eller högskoleexamen inom elkraft, elektroteknik eller motsvarandeerfarenhet av arbete i en kravställande rollerfarenhet av att granska systemhandlingar och ritningar för högspänning och nätstationerVi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där vi söker dig som har lätt för att kommunicera och tycker om att skapa goda relationer. Du ser möjligheter istället för problem och motiveras av att vara med och förbättra vardagen för ca 900 000 dagliga resenärer. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift i både svenska och engelska.Startdatum enligt överenskommelse.Information och ansökanVid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Patrik Widén, tfn 08 686 35 83. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Annika Winqvist, 070-786 36 44, annika.winqvist@sl.se Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Ansökan sker med enbart CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.Befattningen är placerad i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen och en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras och måste vara godkänd innan beslut om anställning fattas. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är den 24 juni 2021. Vi ser fram emot din ansökan!Thérèse Juvall, Akademikerförbundet SSR , tfn 08 123 139 42Marita Lönnroth, Vision, tfn 08-686 3992Amir Sokolovi, SACO, tfn 08-686 3706Webb och sociala medierFör mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida www.sll.se/tfjobb. Du hittar oss också på Linkedin.Nyckelord: Nyckelord: kravställa, elkraft, elkraftsingenjör, högspänningsanläggning, nätstation, infrastruktur, el, elsystemVaraktighet, arbetstidHeltidFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-08-16REGION STOCKHOLM5838184