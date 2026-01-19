Elkonstruktör till Omexom Reservkraft
Infratek Sverige AB / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2026-01-19
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infratek Sverige AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Sundsvall
, Bollnäs
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Omexom är en organisation präglad av säkerhet, hållbarhet och innovation. Vi bygger, driftar och underhåller kritisk infrastruktur inom eldistribution, energilagring, reservkraft, e-mobility, järnvägssystem och belysning.
Mitt i den pågående energiomställningen har Omexom en stark och etablerad orderstock som driver vår tillväxt framåt. Vi behöver bli fler!
Nu förstärker vi vår avdelning Omexom Reservkraft med en Elkonstruktör.
Omexom Reservkraft är specialister på lösningar för säker strömförsörjning och arbetar med projekt som garanterar driftssäkerhet för samhällskritiska verksamheter. Vi erbjuder expertis inom reservkraftaggregat (10-3000 kVA), ställverk, nätstyrsystem och automatik. Vi levererar från projektering och konstruktion till driftsättning, service och modernisering av både stationära och mobila reservkraftsanläggningar. Dessutom har vi utvecklat vårt eget styrsystem, EGC, som används för styrning och övervakning. Systemet stödjer kommunikation via Modbus, modem, internet och SMS vid larm, vilket ger hög tillförlitlighet och snabb respons.
OM ROLLEN
Som elkonstruktör ansvarar du för att säkerställa att reservkraftsystem konstrueras enligt teknisk kravspecifikation med kvalitet.
Konstruktion och projektering av reservkraftssystem och reservkraftsaggregat.
Framtagning av elscheman, automatiklösningar och styrsystem i CAD-verktyg.
Dimensionering av kablage, komponenter och skyddsutrustning.
Energi- och effektberäkningar
Stötta tekniker med teknisk information vid driftsättning, test och felsökning av automatik och styrsystem.
Samarbete med projektledare, leverantörer och kunder för att ta fram prisunderlag samt säkerställa krav och standarder.
Tjänsten som konstruktör är en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt. Du rapporterar till Gruppchef och placeringsort är Sundsvall eller Örnsköldsvik.
DIN PROFIL Du har några års erfarenhet av elkonstruktion inom områden som kraftsystem, reservkraft, ställverk och automation. Du är väl förtrogen med Officepaketet och ELPROCAD samt har en elkraftsutbildning på högskolenivå eller motsvarande. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska samt innehar B-körkort.
Som person är du noggrann och strukturerad, med ett skarpt öga för detaljer och kvalitet. Du är en problemlösare som gillar att analysera och hitta smarta lösningar när utmaningar uppstår. Som person är du kommunikativ och samarbetsvillig, vilket gör att du trivs med att arbeta i team och ha kontakt med kunder. Du är flexibel och initiativrik, redo att hantera förändringar och ta egna initiativ när det behövs. Dessutom är du teknikintresserad och håller dig gärna uppdaterad för att utveckla din kompetens.
VI ERBJUDER
På Omexom är medarbetarna företagets absolut viktigaste resurs. Hos oss ges du som medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet med stort inflytande vid beslut som påverkar.
Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt förmånspaket; friskvårdsbidrag, tjänstepension ITP, arbetstidsförkortning, sjukvårdsförsäkring med mera. Vi har kollektivavtal med Installatörsföretagen.
ANSÖKAN
Vi ser fram emot din ansökan senast 18 februari 2025.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
OM OMEXOM
Omexom erbjuder tjänster genom hela värdekedjan inom energidistribution och arbetar för att säkerställa ett välfungerande och hållbart samhälle. Idag finns Omexom i 39 länder, till största del i Europa, men även i länder som Nya Zeeland, USA, Mocambique och i Brasilien. I Sverige har vi kontor från Umeå till Malmö. Total omsättning för Omexom globalt är över 57 miljarder SEK.
Omexom är ett varumärke inom VINCI Energies som är en del av VINCI, en stor global koncern med över 285 000 medarbetare världen över. VINCI Energies är verksamma inom industri-, infrastruktur-, och ict-segmenten. I Sverige är VINCI Energies representerat av varumärkena Omexom, Axians, Building Solutions och Actemium. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6842186-1796940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infratek Sverige AB
(org.nr 556702-6934), https://omexom.teamtailor.com
Björnavägen 41 (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omexom Sverige Jobbnummer
9693027