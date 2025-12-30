Elkonstruktör till Elektromontage
Elektromontage producerar högkvalitativa lösningar för styr- och kraftautomation, och bolagets kunder är några av världens största och mest framgångsrika företag. Företagets uppdrag är att leverera lösningar som inte bara uppfyller utan överträffar kundernas förväntningar, varje dag. För att stärka organisationen ytterligare söker vi nu en elkonstruktör till vårt tekniska team. Vill du veta mera om hur det är att arbeta på Elektromontage? Läs här!
Om rollen
Som elkonstruktör på Elektromontage får du en varierande och utvecklande roll där du är med från första idé till färdig produkt. Du arbetar nära både produktion, inköp, projektledning och sälj och du kommer få stort inflytande kring arbetsmetodik och utveckling inom området. Kulturen på Elektromontage präglas av lagarbete, respekt och en vilja att gemensamt alltid bli lite bättre.
I rollen som elkonstruktör kommer du bland annat arbeta med:
• Elkonstruktioner för motorstarter, kontrollutrustningar, reservkraft och ställverk.
• Skapa ritningar och tekniska underlag för olika typer av konstruktioner.
• Vara tekniskt stöd till produktionen genom projektens olika faser.
• Granska och kvalitetssäkra ritningar och tekniska dokument.
• Skapa kostnadseffektiva lösningar inom tids- och budgetramar.
• Upprätta teknisk dokumentation och inköpsunderlag i vårt affärssystem.
• Delta aktivt i förbättringsarbete och utveckla våra arbetssätt.
Vi söker
Vi söker efter dig som idag är en erfaren elkonstruktör och som trivs i en tekniknära miljö. Du har en för rollen relevant teknisk utbildning och erfarenhet av arbete med elkonstruktion. Som person är du strukturerad och noggrant med ett skarpt öga för detaljer och en förmåga att kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt sätt till din omgivning.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 18:e januari men kan komma att hantera ansökningar löpande, så sök redan idag!
I denna rekrytering samarbetar Elektromontage med AS&B Executive. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Rickard Jonsson på rickard.jonsson@asb-executive.se
