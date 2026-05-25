Elkonstruktör till Akori
2026-05-25
Vill du arbeta nära projekten och påverka tekniska lösningar i ett flexibelt konsultbolag? Akori söker en elkonstruktör som vill vara med och utveckla hållbar infrastruktur.
Akori är ett fristående konsultföretag med mångårig erfarenhet inom bygg- och infrastruktur. Tack vare vår storlek kan vi arbeta snabbt och effektivt mellan olika projekt, samtidigt som vi behåller ett personligt och engagerat arbetssätt. Vi är stolta över att bidra till en hållbar samhällsutveckling och värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder.
I rollen som elkonstruktör arbetar du med att ta fram tekniska lösningar inom el för olika typer av projekt. Du ansvarar för konstruktion, dimensionering och framtagning av elritningar och bygghandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och andra kompetenser i projekten, där du är delaktig från tidiga skeden till färdig leverans. Du kommer även att arbeta med tekniska beskrivningar och bidra till att säkerställa funktion, kvalitet och hållbarhet i projekten.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och en vilja att utvecklas inom elkonstruktion. Du har troligen en utbildning inom el, antingen från gymnasiet eller vidare studier, och har fått viss erfarenhet av att arbeta med CAD eller liknande verktyg. Har du även kommit i kontakt med projektering, dimensionering eller tekniska beskrivningar är det meriterande.
Som person är du initiativtagande och har ett sunt förnuft i ditt arbete. Du är nyfiken, vill lära dig mer och trivs i en miljö där man både tar ansvar och har roligt tillsammans. Har du dessutom en förståelse för hur entreprenadkedjan fungerar ser vi det som ett plus.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
För detta jobb krävs körkort.
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com
