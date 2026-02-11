Elkonstruktör Till Afry I Skellefteå
2026-02-11
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Visst är det lockande att lösa problem, träffa nya människor och utvecklas i sin yrkesroll? Det är precis den vardag vi erbjuder våra konsulter inom elkonstruktion.
Vi söker nu en erfaren elkonstruktör till vår verksamhet i Skellefteå. Vår sektion består av kompetenta medarbetare med både kortare och längre erfarenhet, och vi arbetar mot process-, tillverknings-, gruv- och stålindustrin. Uppdragen varierar från förstudier och utredningar till nyprojektering, om- och tillbyggnader samt besiktningar.
Hos oss får du ett arbete där kreativitet, ansvar och problemlösning är naturliga delar av vardagen. Vi trivs med att arbeta tillsammans, samtidigt som du ges stor frihet under eget ansvar.
Vi är en grupp med breda bakgrunder och kompletterande erfarenheter. Det som förenar oss är viljan att hjälpa varandra och våra kunder - och att vi lär av varandra längs vägen. Tack vare vår goda blandning av kompetenser finns det alltid en kollega som arbetat med liknande frågeställningar tidigare och som gärna delar med sig när du behöver bollplank eller stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har längre erfarenhet av uppdrag inom elkonstruktion
har en högskole- eller YH-utbildning inom El eller Automation eller fått motsvarande kunskaper genom många års arbete inom el eller automation
väl förtrogen med ett eller flera CAD-system som Elprocad eller Sitebase
har kunskaper inom PLC- eller HMI-programmering (meriterande, men inget krav)
har goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och skrift
innehar B-körkort
I alla våra rekryteringar läggs stort vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du en god kommunikationsförmåga och visar engagemang och driv. Du värderar samarbete och är alltid villig att stötta dina kollegor. Dessutom är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Din nyfikenhet och envishet bidrar till att du alltid vill hitta den bästa lösningen!
Ytterligare information
Vi ligger i framkant inom teknik, design och innovation. Hos oss får du möjlighet att arbeta i både större och mindre projekt, där du får chansen att bredda din kompetens och utforska nya områden tillsammans med kollegor från hela världen.
Vår kultur är inkluderande och präglas av ledarskap som stöttar din utveckling och uppmuntrar till att tänka stort. Våra ledare är engagerade och modiga, och de finns där för att ge dig förutsättningar att växa i din roll. Med ett starkt fokus på ledarskap och kompetensutveckling erbjuder vi en miljö där du verkligen kan utvecklas.
På AFRY får du vara med och bidra till något meningsfullt. Genom att utveckla hållbara lösningar med ett långsiktigt perspektiv gör du skillnad - både för våra kunder och för framtida generationer. Hållbarhet är en central del av vår vision, vår affärsstrategi och det dagliga arbetet.
Vi vet också att medarbetare som mår bra är en förutsättning för framgång. Därför är vi måna om en god arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Oavsett var du befinner dig i livet vill vi vara en arbetsgivare som förstår helheten och skapar möjligheter för dig att trivas. Hos AFRY får du en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med både trygghet och framtidsanda.
Vi söker genom den här annonsen en erfaren elkonstruktör, rekrytering samt tillsättning sker löpande.
Kontaktuppgifter för frågor
Gruppchef: Petter Arnqvist Eriksson petter.arnqvist@afry.com
• 46 730-225 225
Sista ansökningsdag är 2026-03-16
Varmt välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
