Elkonstruktör inom elkraft - elskåpsdesign
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta med konstruktion av elskåp på en övergripande nivå - från krav till färdig lösning. Du designar elskåp för allt från styrning till brandsystem, anpassade efter gasturbiner, kundkrav och internationella standarder. Du ansvarar för ritningar, interntrådning, kablagelayout och komponentplacering - och du följer projektet hela vägen till montage. När skåpen byggs upp finns du nära montörerna, svarar på frågor, löser hinder och säkerställer att konstruktionen fungerar i verkligheten. Du har kontakt med leverantörer, konstruktionsansvariga och andra gränssnitt, och du blir en viktig nyckelperson i projektet. Arbetet sker ofta i projektcykler om 4-5 månader. Det här är en roll för dig som gillar att förstå helheten och trivs i dialog med andra och som vill se dina konstruktioner bli verklighet.
I den här rollen trivs du som är trygg i dig själv och vågar ta initiativ när något behöver lösas. Du är kommunikativ och social, och har lätt för att samarbeta med både montörer, projektledare och externa leverantörer. Du gillar att vara den som knyter ihop trådarna, ställer frågor när något är oklart och driver arbetet framåt med ett lugnt och strukturerat förhållningssätt.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom elkonstruktion/elkraft eller elektronik
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Bekväm med att arbeta i projekt och hantera flera faser samtidigt
Van vid att arbeta i projekt
Erfarenhet av tekniska ritningar i 2D/3D
Meriterande
Erfarenhet av Siemens COMOS, E-plan eller AutoCAD
Praktisk bakgrund som t.ex. elektriker
Svenska i tal och skrift
Varit aktiv i studierna
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett globalt företag som har gått som tåget i över 30 år och fortsätter att driva utvecklingen framåt. De erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka, där du får arbeta med avancerad teknik i en modern laboratoriemiljö. De satsar på utvecklingsmöjligheter för sina anställda och uppmuntrar intern rörlighet och arbetar aktivt för att alla ska trivas. Många anställda på företaget har varit anställda i många år. Här får du möjlighet att ha en trygg arbetsgivare, en god arbetsplats och möjlighet att växa i takt med framtidens energilösningar.Publiceringsdatum2026-03-24Företaget
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kunden.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Sofia Flogén via e-post: sofia.flogen@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: juni eller augusti/september
Arbetstider: kontorstider mån-fre
Ort: Finspång, initialt på plats, sedan finns möjlighet att jobba hemma ett par dagar i veckan
Omfattning: 100% heltid
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52280_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG
Framtiden AB
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com
