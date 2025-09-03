Elkonstruktör för industriella tillämpningar
Ircon Drying Systems AB / Elektronikjobb / Trollhättan
2025-09-03
Vill du bidra med dina kunskaper inom teknik i ett litet team med hela världen som marknad? Se hit!
Om rollen
Drömmer du om att vara med och bidra med din kompetens? Då tror vi att denna tjänst kan vara något för dig! Som elkonstruktör på Ircon Drying Systems kommer du att ansvara för elkonstruktionen av våra produkter, såsom krets- och styrscheman. Arbetet innebär också att Du kommer att ansvara för egna projekt, såväl tekniskt som ekonomiskt, tillsammans med tekniker i projektteam. Många av våra anläggningar säljes på export, vilket kan det innebära resor i samband med utveckling, möten och försäljning.
Om dig
• Flera års arbetslivserfarenhet inom kraftelektronik och automationsanläggningar, gärna från pappersindustrin.
• Elteknisk utbildning, helst på högskolenivå.
• Har du även kunskap inom automation, programmering och idrifttagning av PLC och PC-baserade system. Plus i kanten till dig!
• Ett körkort i plånboken.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder möjligheten att få bidra i ett expansivt bolag som ingår i den välmående koncernen Argynnis Group (tidigare Binar). Vi har marknadsledande produkter till en bred kundbas i hela världen samt ett mycket gott rykte i branschen. Vi har även korta beslutsvägar.
Förutom det erbjuder vi nybyggda kontorslokaler, härliga AW:s, flexibla arbetstider och ett generöst friskvårdsbidrag och det viktigaste, ett trevligt gäng av arbetskamrater samt stimulerande utvecklade arbetsuppgifter.
Vill du bli en av oss? Skicka in din ansökan idag!
Företaget
Ircon Drying Systems AB är ett av företagen i Argynnis Group (tidigare Binar) med huvudkontor i Trollhättan. Argynnis Group har ungefär 400 anställda och omsätter cirka 1300 Mkr.
På Ircon Drying Systems tillverkar och levererar vi elektriska torkanläggningar till pappers- och livsmedelsindustri samt mikrovågstorkar huvudsakligen för livsmedelsindustrin. Torkarna används för att förkorta torktider samt förbättra kvalitén i våra kunders processer. Utöver det utvecklar och säljer vi även solterapisystem under produktnamnet Sunwell. Vi omsätter cirka 80 Mkr och har ett tjugotal anställda.Publiceringsdatum2025-09-03Anställningsvillkor
Startdatum: så snart vi är överens
Placeringsort: Trollhättan
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande och tillsättningen sker så snart vi har rätt kandidat. Ansökan vill vi ha via mail, rekrytering@ircon-solaronics.com
, alternativt att du skickar in dina kontaktuppgifter så tar vi en förutsättningslös dialog. I båda fallen så vill vi att du märker mailet med "elkonstruktör".
Vill du veta mer om befattningen, ring eller maila: Jan Ove Östensen (0520-402316, janove.ostensen@ircon-solaronics.com
), eller Karl Erikson (0520-402328, karl.erikson@ircon-solaronics.com
).
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Märk mailet med Elkonstruktör
E-post: rekrytering@ircon-solaronics.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ircon Drying Systems AB
(org.nr 556476-3026), https://www.ircon-solaronics.com/news/
Hedekullevägen 26 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Kontakt
Karl Erikson karl.erikson@ircon-solaronics.com 0520-402328 Jobbnummer
9488926