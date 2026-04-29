Elkonstruktör
Vår kund driver innovativa projekt inom banströmsförsörjning och signalsystem för spårbunden trafik. Bli en del av ett framåtblickande team som formar framtidens infrastruktur och bidrar till effektiva och hållbara transportlösningar.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som Elkonstruktör stöttar du kollegor i projekt kopplade till banströmsförsörjning och signalsystem för spårbunden trafik. Du arbetar med anläggningar som spänner över ett brett spänningsintervall och bidrar till projekt inom omriktarteknologi och likriktarstationer. Du blir en del av ett samarbetsinriktat team bestående av projektledare, elkonstruktörer, automationsingenjörer och provare/idrifttagare.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag som stäcker sig fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning.
Du erbjuds
Möjlighet till professionell utveckling och att arbeta med avancerad teknik inom banströmsförsörjning och signalsystem. Du får handledning av seniora kollegor och bidrar till samhällsviktiga projekt.Dina arbetsuppgifter
Stötta seniora elkonstruktörer i pågående projekt
Arbeta med uppdatering, strukturering och kvalitetssäkring av ritningar och teknisk dokumentation
Utföra enklare elkonstruktioner under handledning
Hantera apparatlistor, förbindningstabeller och ritningsunderlag i CAD-miljö
Vi söker dig som
Eftergymnasial utbildning inom elkraft, elkonstruktion eller motsvarande, alternativt relevant arbetslivserfarenhet
Grundläggande förståelse för elkraft- och kontrollanläggningar
Goda kunskaper i CAD-verktyg, specifikt elMaster
Förmåga att arbeta strukturerat med ritningshantering och teknisk dokumentation
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att genomföra elkonstruktioner och anpassningar av befintliga kontrollanläggningar till omformar- eller likriktarstationer inom banströmsförsörjning, alternativt distributions- eller transmissionsanläggningar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MZOBFV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
