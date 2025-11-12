Elingenjör / discipline lead till AirSon Engineering
Karriärguiden Group Sweden AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2025-11-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/elingenjor-discipline-lead-till-airson-engineering.
Vi ser fram emot din ansökan!
AirSon Engineering startar en ny disciplin inom bolaget, elprojektering med fokus på kraft. Vi söker en erfaren Elingenjör som kan projektleda och projektera anläggningar för kraftdistribution inom fastighet och som vill vara med om att starta, driva och utveckla vårt arbete inom elprojektering som discipline lead.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
AirSon är en del av energikoncernen E.ON och arbetar med avancerad och nischad projektering av processnära tekniska installationer samt energirådgivning åt främst industriella och energiintensiva kunder. Våra projekt återfinns inom främst läkemedel, livsmedel, high-tec (ex. batterifabriker, EV, halvledarteknik, mikroelektronik, optik, etc) och avancerade forsknings-anläggningar. Kunderna är oftast multinationella bolag och uppdragen utförs därför både nationellt och internationellt.
Företaget har utgjort en plantskola för ett flertal kommersiellt framgångsrika forskningsprojekt. Med mer än 40 års erfarenheter inom aerodynamik, VVS- och energiteknik erbjuder vi svensk industri framtidens lösningar inom kontrollerade produktionsmiljöer, avancerad renrumsteknik, integrerad VVS-teknisk design och implementering av stora högprofilerade energisparprojekt.
Bolaget består idag av 46 drivna och duktiga ingenjörer och projektledare, tre ekonomer och två säljare. Därtill kompletterade av ett stort nätverk av sidokonsulter och underleverantörer. Den gemensamma nämnaren för samtliga är avancerad installationsteknik. Lär känna oss via www.airson.se
eller filmen:
AirSon och expansion
AirSon har vuxit kraftigt senaste åren och med E.ON vid rodret har vi nu en ambitiös plan att växa trefalt de kommande fem åren! För att möta såväl redan vunna som framtida projekt behöver vi därför rekrytera flera olika typer av kompetenser.
Vi kommer inom kort att bygga ut och dubblera antalet kontorsplatser på huvudkontoret i Ängelholm. Redan idag sitter vi i riktigt fräscha lokaler med egen golfbana och toppmoderna virtuella mötesrum. Vi planerar även att bygga ett mycket framtidsorienterat energilaboratorium inom fastigheten. Sedan 2020 har vi kontor i Malmö, och sedan 2022 i Stockholm.
Om elkraftsdisciplinen på AirSon
I våra projekt är elkraft en stor disciplin och vi är redan idag en stor inköpare av denna kompetens av våra partners och sidokonsulter. Vi kommer fortsätta att köpa in en stor del, men kompletterar nu med egen kompetens i huset. Vi söker därför en erfaren Elingenjör som kan projektleda och projektera våra anläggningar. Du kommer både att ha möjlighet att leda AirSon's ingenjörer och externa sidokonsulter för att genomföra våra uppdrag. Du kommer även att bli vår "discipline-lead" inom elkraft och få vara med och starta, driva och utveckla vårt arbete inom elkraft, eftersom det blir ett helt nytt skrå i bolaget.
Sammanfattning av rollen
Som elingenjör på AirSon Engineering kommer du att spela en nyckelroll i projektering, kalkylering och installation av primärt kraftsystem inom fastighet. Detta inkluderar arbete med hög- och lågspänningssystem samt säkerställa att alla projekt uppfyller gällande lagar och standarder. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa att elsystemen är effektiva, säkra och hållbara.
Ansvarsområden:
• Projektering av kraftsystem för framför allt industriella applikationer
• Utveckling av tekniska specifikationer och dokumentation
• Utföra lastberäkningar och dimensionering av ingående komponenter
• Implementering av elprojekteringen inklusive kabeldragning, ställverksinstallation och transformatorer
• Säkerställa att alla projekt följer gällande säkerhetsstandarder och lagkrav
• Problemlösning och felsökning av elsystem
• Samarbete med andra ingenjörer, projektledare och kunder för att säkerställa att projekten levereras i tid och inom budget
• Kalkylarbete till egna entreprenader
Hålla sig uppdaterad med ny teknik och metoder inom området
Kvalifikationer och erfarenhet:
• Civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen inom elkraft eller elektroteknik
• Minst 6-7 års erfarenhet inom elprojektering, med dokumenterad erfarenhet av projektering av kraftdistribution inom fastighet
• Certifieringar såsom SEK (Svenska Elektriska Kommissionen), ESA (Elsäkerhetsverket) eller motsvarande
• Erfarenhet av arbete med CAD-programvara för elkonstruktion (ex. AutoCAD Electrical, EPLAN, REVIT)
• Goda kunskaper om gällande standarder och lagkrav inom elkraft (ex. IEC, SS-EN)
• Erfarenhet av arbete med både hög- och lågspänningssystem
• Stark problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande
• God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta effektivt i team
B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av större industriella projekt
• Erfarenhet av internationella projekt
Erfarenhet av el i styr
Ta kontakt eller sök direkt!
Macavoy hanterar denna rekrytering. Du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa rekryteringskonsult Markus... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/macavoy-ab Arbetsplats
Macavoy AB Jobbnummer
9600122