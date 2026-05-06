Elevassistenter till Odensalaskolan Anpassad Grundskola
2026-05-06
Vi söker elevassistenter tillsvidare- och visstidsanställningar.
Odensalaskolan Anpassad grundskola, som även innefattar fritidshem och tillsyn över 12 år (klubb), är en åk 1-9 skola med ca 120 elever.
Vi söker elevassistenter som ska arbeta både i klass och på fritidshemmet/klubb. Arbetet innebär ett mycket nära samarbete med övriga i arbetslaget. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn med funktionshinder/intellektuell funktionsnedsättning/autism. Du har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som vårdnadshavare och ledning.
Ditt nya jobb
Som elevassistent på Odensala anpassad grundskola arbetar du i nära samarbete med lärarna i hela verksamheten för att ge eleverna det stöd de behöver för att nå sina mål, både när det gäller undervisning och social utveckling. Ditt uppdrag innebär ett aktivt och flexibelt samarbete inom arbetslaget. Det är för att säkerställa en bra skolgång och vistelse på fritidshem/klubb för varje elev.
Din kompetens

Kvalifikationer
Utbildad elevassistent eller har annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Kunskaper i TAKK.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
Vi söker dig!
Du som strävar efter att utveckla varje elevs förmågor kunskapsmässigt och socialt. Som person är du flexibel, trygg och kan behålla lugnet i stressade situationer. Du utmanar och inspirerar eleverna och arbetar för ett aktivt elevinflytande. Du har också en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att ha en tydlig, öppen dialog med elever, kollegor och vårdnadshavare. Tillträde vid höstterminens start.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Idrottsvägen 9 (visa karta
)
831 62 ÖSTERSUND Kontakt
Biträdande Rektor
Ingela Ferm ingela.ferm@ostersund.se 070-375 40 24 Jobbnummer
9894866