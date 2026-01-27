Elevassistenter till Högaholmsskolan
Ref: 20260185 Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker två elevassistenter till våra förskoleklasser på Högaholmsskolan.
Du kommer arbeta under skoltid i förskoleklass under ledning av förskollärare. Arbetet som elevassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån förskoleklassens uppdrag. Du kommer arbeta tillsammans med förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, du ska kunna hålla egna aktiviteter enskilt med hela gruppen. Efter skoltid arbetar du i fritidshemmet där du samverkar med övrig personal. Du kommer även här att hålla i egna aktiviteter. Du bidrar till elevernas välbefinnande och möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning samt medverkar till att de uppnår målen i läroplan och skollag.
Din arbetssituation anpassas efter barnens dagliga förutsättningar vilket innebär att du behöver vara flexibel och beredd på snabba vändningar i arbetet. Dina arbetsuppgifter är att stödja elever i undervisningen och i den pedagogiska verksamheten i förskoleklass och på fritidshemmet samt ge våra elever bästa förutsättningar att utvecklas i sitt skolarbete. Du arbetar medvetet för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Förhållningssättet är att alltid sätta eleven i fokus och utgå från ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.Kvalifikationer
Vill du vara med och arbeta för varje elevs bästa skola? Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet ser vi det som meriterande. Du har minst två års arbetslivserfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Du har vidare en gedigen erfarenhet att arbeta med elever i skolan som är i behov av lågaffektivt bemötande. Har du erfarenhet av att arbeta med barn med autism och språkstörning ser vi det som meriterande. Du ska ha erfarenhet av att hålla i aktiviteter själv i helklass. För tjänsten krävs mycket god svenska i tal och skrift!
Vi ser gärna att du har en god kunskap om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.
Som person är du ansvarstagande, har en stor portion tålamod, är flexibel samtidigt som du har god social kompetens och bemöter elever, vårdnadshavare och kollegor utifrån en respektfull och god värdegrund. Du ser framgångsfaktorer, styrkor och möjligheter i varje barn och ungdom. Vidare är du driven och kan arbeta både självständigt såväl som i arbetslag. Du är vidare van att samarbeta med andra för att få eleverna att utvecklas så långt som möjligt och har förmåga att stödja eleven i sin kunskapsutveckling. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar verksamheten för eleven. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Om arbetsplatsen
Mitt i gröna Lindängen ligger Högaholmsskolan, en F-6-skola med cirka 430 elever. I januari 2024 öppnade vi upp Högaholmsskolan i nya fina lokaler. Här finns fina och moderna lektionssalar vilket ger en trivsam lärmiljö som skapar arbetsro. Här finns förutom lektionssalar No/bild sal, hemkunskapssal, trä- och metall- och textilslöjdsal, musiksal samt ett skolbibliotek. Här arbetar engagerad personal med målet att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet, studiero och en lustfylld lärandemiljö där elevernas kunskapsutveckling står i fokus. Högaholmsskolan är partnerskola och i samarbete med Malmö Universitet är vi med och utbildar framtidens lärare. Högaholmsskolan fritidshem består av tre självständiga avdelningar som samverkar med de lägre årskurserna under skoldagen. Fritids har egna lokaler på skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
