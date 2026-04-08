Elevassistenter till Anpassad Gymnasieskola (vikariat)
Under läsåret 2026/2027 kommer vi ha flera kollegor som blir föräldra- eller tjänstlediga, och vi söker därför dig som vill arbeta som elevassistent nära eleverna och anpassa ditt stöd utifrån deras individuella behov. Du kan komma att arbeta dedikerat med en enskild elev, med en mindre grupp eller som stöd för hela klassen. Under lektionerna förtydligar du lärarens instruktioner genom muntliga förklaringar, tecken som stöd, sinnesstimulans eller bildstöd, och du stöttar eleverna i undervisningen under lärarens ledning. Vid behov håller du även i lektioner utifrån lärarens planering.
En viktig del av uppdraget är att stötta eleverna i praktiska moment under dagen, såsom toalettbesök och blöjbyte, rastaktiviteter, måltider, lyft och förflyttningar samt att möta upp vid taxi. Du bidrar till elevernas sociala utveckling genom att stödja dem i samspelet med andra. Tillsammans med övrig personal deltar du i planering, genomförande och utvärdering av elevernas utveckling. Under en vecka kan du arbeta på flera avdelningar, vilket kräver flexibilitet och trygghet i att hantera nya situationer och elevgrupper.
Krav för tjänsten:
Du ska vara minst 18 år
Eftergymnasial utbildning som elevassistent eller socialpedagog
Erfarenhet av arbete med barn eller unga i behov av särskilt stöd
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning som barnskötare eller undersköterska, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vidareutbildning inom:Neuropsykiatriska-, och intellektuella funktionsnedsättningar
Alternativ och kompletterande kommunikation (AAK)
Bildstöd och struktur
Tecken och stöd
Omvårdnad (HLR, egenvård, omsorg)
Erfarenhet av arbete inom ovan nämnde utbildningsområden
Erfarenhet av arbete med barn/elever med autism
Erfarenhet av arbete med barn eller unga i behov av särskilt stöd, inom skola eller fritidshem. Dina egenskaper
Som person drivs du av att skapa de allra bästa förutsättningarna för elever inom anpassad skola. Du har en genuin vilja att förstå varje elev utifrån deras förutsättningar och du möter dem med tålamod, värme och respekt.
Du har en stark empatisk förmåga och kan sätta dig in i elevernas perspektiv utan att ta över deras känslor. Du är flexibel och trygg i att anpassa dig när förutsättningarna förändras, och behåller lugnet även i situationer som kräver snabb omställning.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du trivs i ett nära samarbete med kollegor. Du lyssnar, kommunicerar och löser utmaningar tillsammans med andra på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du är stresstålig och har förmågan att behålla fokus och ett realistiskt perspektiv även när tempot är högt.
Du skapar struktur och trygghet omkring dig och bidrar till studiero och en positiv lärmiljö. Framför allt har du ett stort engagemang för att stötta elever i deras utveckling - både i skolan och i deras väg mot ett mer självständigt liv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
På Vägga Anpassad Gymnasieskola arbetar och går cirka 30 personal och 40 elever. Vi ligger mitt på Väggaskolans natursköna område, med strandpromenad och hav ett stenkast bort. Skolan har individuella program och tre nationella program. Varje program har personal anslutna till sig, där elevassistent är en av de professioner som arbetar med alla programmen.
Information om tjänsten
Semestertjänst
Deltid, 85 %
Visstidsanställningar under läsåret 2026/2027 med möjlighet till förlängning
Antal tjänster: 3
Tillträde 2026-08-06
Sista ansökningsdag 2026-04-22Övrig information
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Kontaktpersoner:
Timothy Bergfalk, tillförordnad rektor, 0454-57 41 32, timothy.bergfalk@utb.karlshamn.se
Maria Borras, fackligt ombud Sveriges Lärare, 0454-57 41 24, maria.borras@utb.karlshamn.se
Niclas Wahlgren, fackligt ombud Sveriges Lärare, 0454-57 42 05, niclas.wahlgren@utb.karlshamn.se
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118992".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
