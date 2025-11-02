Elevassistent vikariat
2025-11-02
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Elevassistent till grundskolan med kompetens inom diabetes och epilepsi. Vana från tidigare arbete i grundskolan, utbildad undersköterska.Kvalifikationer
Undersköterska
Undersköterska med utbildning gällande diabetes och epilepsi Ersättning
