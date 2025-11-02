Elevassistent vikariat

Säters kommun, Stora skedvi skola / Barnskötarjobb / Säter
2025-11-02


När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.

Publiceringsdatum
2025-11-02

Arbetsuppgifter
Elevassistent till grundskolan med kompetens inom diabetes och epilepsi. Vana från tidigare arbete i grundskolan, utbildad undersköterska.

Kvalifikationer
Undersköterska

Undersköterska med utbildning gällande diabetes och epilepsi

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285326".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Säters kommun (org.nr 212000-2247)

Arbetsplats
Säters kommun, Stora skedvi skola

Kontakt
Lena Perrault
lena.perrault@edu.sater.se
022536680

Jobbnummer
9584393

