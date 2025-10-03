Elevassistent till Sundskolan
2025-10-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Nu söker vi en elevassistent till Sundskolan.
Sundskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem som är belägen i Geneområdet. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av rektor tillsammans med ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer.
Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, vid måltider och samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens behov. Vi tror och vill att du arbetar för att ge eleven möjlighet att bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i skolan eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer är lämplig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom skolverksamhet för yngre åldrar.
Det är viktigt för oss att du som söker har ett genuint intresse för barns utveckling och deras vilja att lära. Vi söker dig som har förmåga knyta och bevara relationer med elev, vårdnadshavare och lärare. Du har empatisk förmåga, är lugn och tålmodig. Det är av vikt att du samarbetar med vårdnadshavare och personal samt att du är lösningsfokuserad och har ett positivt förhållningssätt.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 75-100% med start 15 november till och med 10 juni 2026.
Vänligen bifoga CV och personligt brev till ansökan.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren. Du kan beställa det här https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
