Beredare till attraktivt bolag inom energibranschen!
Vill du vara med och bygga framtidens elnät? Nu har du chansen! Vi söker dig som är engagerad och nyfiken på att utvecklas i rollen som beredare hos ledande teknikbolag i Eslöv!
Om Rollen
Som beredare hos vår kund får du arbeta med spännande och viktiga projekt inom eldistribution, från planering till genomförande. Arbetet innebär mycket kontakter med beställare, leverantörer, myndigheter, markägare och självklart med kollegorna inom projektledning och montage. Det är en varierande roll där du både är ute på fält och inne på kontoret.
Exempel på arbetsuppgifter;
• Planering och projektering av distributionsnät avseende nätstationer, jordkabel och luftledningar
• Utföra el-utredningar i fält
• Ansvara för att sammanställa materiallistor, arbetskartor och ta fram tekniska lösningar, samt dokumentation
• Ansvara för att göra kostnadskalkyleringar för projekt
• Upprätta Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöplaner
• Ansvara för att söka och hantera tillstånd
Med rätt driv kommer det finnas otroliga möjligheter att utveckla i rollen. Du kommer få interna utbildning och bra stöd från dina erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-05-01Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ och trygg i dialog med olika intressenter. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat men med flexibilitet då tempot kan vara högt och dagarna varierande. Vi söker en lagspelare som tar stort ansvar för utvecklingen och att ständigt driva gruppens arbeta framåt!
Skallkrav
• Relevant arbetserfarenhet från anläggning, infrastruktur eller entreprenadverksamhet, t.ex. tekniker, anläggare, platschef, eller projektör.
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen.
Meriterande
• Kunskaper i DP Power
• Elkunskap inom låg- och högspänning
• Goda kunskaper i Excel
• Tidigare erfarenhet av kalkyl och planering
Om vår kund
Vår kund är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster. Med över 1600 anställda levererar de entreprenader och service inom energi- och industrisektorn. Vår kund har en stark företagskultur som bygger på värderingarna engagemang, ansvarstagande, kompetens och samarbete. Vår kund strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina anställda utvecklingsmöjligheter, utmaningar och trivsel.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst påbörjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket innebär att du får fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - där din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju med avdelningschefen hos kund.
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev - därför efterfrågas inte detta.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 7-16
Omfattning: Heltid
Ort: Eslöv
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52145_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
241 10 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com
