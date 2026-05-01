Studerande lagermedarbetare sökes till välkänd kund i Åstorp!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Åstorp Visa alla lagerjobb i Åstorp
2026-05-01
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Åstorp
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan sysselsättning och söker ett aktivt och flexibelt extrajobb? Vill du bli en del av ett engagerat team och knyta värdefulla kontakter inom logistikbranschen? Då är detta jobbet för dig!
Vi söker lagermedarbetare till vår kund i Åstorp. Jobbet är perfekt för dig som söker ett fysiskt aktivt jobb och trivs med att arbeta i högt tempo! Man jobbar tillsammans i ett härligt team och tjänsten passar dig som vill ha ett långsiktigt extraarbete!
Arbetet är varierande, exempel på arbetsuppgifter:
Plocka och packa varor
Påfyllning
Lasta och lossa gods
Truckkörning
Arbetet är förlagt på vardagar mellan 07:00-16:00. Du behöver kunna vara tillgänglig minst 2 vardagar i veckan under terminstid och heltid under sommaren och julen.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av oss och arbeta som uthyrda medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, flexibel och ansvarstagande. Vi söker dig med god fysik och som kan jobba både i team och självständigt! Har du erfarenhet av att jobba på lager och truckerfarenhet är detta meriterande!
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Studera på minst 50 % i minst 2 år fram eller en annan huvudsakligsysselsättning på 80 %.
Kunna jobba 2 vardagar i veckan
Ha truckkort A+B
Ha körkort och tillgång till bil
Ha 2 referenser
Vi rekryterar löpande, skicka därför din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer 9887101
9887101