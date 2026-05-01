Servicetekniker till uppdrag i Landskrona
Boxflow Staffing Syd AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2026-05-01
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Publiceringsdatum2026-05-01Om tjänsten
Vi söker en servicetekniker för ett konsultuppdrag via Boxflow, där du arbetar med installation, underhåll och felsökning ute hos kund i Landskrona.
Uppdraget är på heltid, måndag till fredag, med omgående start. Arbetet är tidsbegränsat till 2-4 månader men med chans till förlängning. Arbete under kvällar och helger kan förekomma vid enstaka tillfällen och planeras i förväg.Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du ute hos kund med planerat underhåll av Autostore-robotar. Du ansvarar för att genomföra service på cirka 5-8 robotar per dag, där arbetet utförs enligt fastställda checklistor och instruktioner. Introduktion och upplärning sker på plats. Du blir en del av ett team där en erfaren kollega stöttar och vägleder dig i det dagliga arbetet.
Profil och bakgrund
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete. Du behöver inte ha lång erfarenhet sedan tidigare, det är viktigt att du är bekväm med att hantera verktyg och har en vilja att lära dig, all upplärning sker på plats.
Som person är du strukturerad och noggrann, särskilt när det gäller dokumentation och rapportering av utfört arbete. Du har en god problemlösningsförmåga och är flexibel i ditt arbetssätt, vilket är viktigt då arbetet sker ute hos kund och förutsättningarna kan variera. Du trivs med att samarbeta i team och har en god kommunikativ förmåga, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för ditt eget arbete.
Relevant utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet eller praktik inom teknik, industri eller service ses som meriterande för rollen.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistik- och bemanningsföretag med verksamhet i flera orter. Vi erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster och bemanning inom logistik och industri. Välkommen att bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7669181-1977535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Örjaleden 42 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9887091