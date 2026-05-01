Flaggvakt vägbygge Boden 60% 3-4 veckor
HL Personal Uthyrning i Norr / Anläggningsarbetarjobb / Boden Visa alla anläggningsarbetarjobb i Boden
2026-05-01
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HL Personal Uthyrning i Norr i Boden
, Luleå
, Kalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi söker minst 4st personer som skall agera flaggvakt vid ett vägbygge på väg in till Stegra under 3-4 veckors tid. Passen är 0530-0800 samt 15.30-1800, 2,5H per pass. Varje pass skall bemannas med 4 personer. Arbetet beräknas starta i början av juni. Stegra utbildar de som kommer att jobba med detta i god tid innan start. Du kan parkera din egen bil vid sidan av vägen då du jobbar.
Arbetsuppgift;
En flaggvakt ansvarar för att stoppa, vägleda och dirigera trafik på ett säkert sätt vid vägarbeten, avstängningar eller andra situationer där trafiken behöver kontrolleras. De säkerställer att vägarbetare kan utföra sitt arbete utan risk från passerande fordon och agerar snabbt vid oväntade situationer, såsom olyckor eller otillåten genomfart. Flaggvakten använder vägmärken, handtecken och signaler för att styra trafiken och samarbetar med kollegor för att koordinera flödet och säkerheten
Vi söker noggranna, ansvarsfulla och gärna äldre.
Det är av stor vikt att du passar arbetstiderna!
Du kanske är en pensionär som vill ha lite att göra under en kortare tid. Man eller kvinna har ingen betydelse.
Du måste kunna ta emot utbildning och instruktioner på svenska.
Lön utbetalas som timlön.
Du måste kunna ta dig till och från Stegra i Boden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: lulea@veterankraft.se
Detta är ett deltidsjobb.
HL Personaluthyrning i Norr Jobbnummer
9887112