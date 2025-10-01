Elevassistent till Mala skola
Hässleholms kommun / Barnskötarjobb / Hässleholm Visa alla barnskötarjobb i Hässleholm
2025-10-01
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vad erbjuder vi?
Dina arbetsuppgifter är att finnas som pedagogiskt och socialt stöd åt elever i behov av särskilt stöd.
Du arbetar för att stödja elevernas utveckling och ge dem möjlighet att följa klassernas olika aktiviteter samt utvecklar elevernas sociala förmågor och kunskaper. I samverkan med annan personal kommer du att planera, genomföra och utveckla så att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Du kommer arbeta båda i skolan och fritids.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som har eftergymnasial elevassistentsutbildning med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är av stor vikt att du har erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande. Som person ska du vara tålmodig, lyhörd och smidig samt ha förmåga att skapa bra relationer. Du ska vara lugn och stabil i ditt bemötande och vara lyhörd för elevens behov och anpassa dig därefter. Du ska ha lätt för att samarbeta med övrig personal i verksamheten och tycka om att arbeta i team med andra yrkesgrupper. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2025-10-01Övrig information
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR - administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker. Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Mala skola ligger i utkanten av byn och har nära till naturen. Skolan har elever från förskoleklass till och med skolår 6 samt ett fritidshem för de elever som behöver omsorg utanför skoltid.
På Mala skola värnar vi om varandra och är noga med att lyfta fram fördelarna med den lilla skolan. Det finns en stor gemenskap, bra utbyte mellan åldersgrupperna och ett gott samarbete med föräldrarna.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Mala skola Kontakt
Joakim Bengtsson 0451-267801 Jobbnummer
9535373