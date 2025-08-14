Elevassistent till Högaholmsskolan
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en elevassistent till Högaholmsskolan som kommer att arbeta med en eller flera elever i skola och fritidshem. Som elevassistent är du delaktig i planering samt genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med elev/grupp under ledning av ansvarig pedagog i enlighet med ditt uppdrag. Du stödjer och hjälper eleven/gruppen att klara av olika situationer i såväl sin personliga utveckling som i sin kunskapsutveckling. Arbetet som elevassistent hos oss innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Din arbetssituation anpassas efter barnens dagliga förutsättningar vilket innebär att du behöver vara flexibel och beredd på snabba vändningar i arbetet. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner.
Dina arbetsuppgifter är att stödja enskild elev eller elever i undervisningen och i den pedagogiska verksamheten i förskoleklass och på fritidshemmet samt ge våra elever bästa förutsättningar att utvecklas i sitt skolarbete. Du arbetar medvetet för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Förhållningssättet är att alltid sätta eleven i fokus och utgå från ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.Kvalifikationer
Vill du vara med och arbeta för varje elevs bästa skola? Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning, har du gått barn- och fritidsprogrammet är det meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta med barn med autism, språkstörning ser vi det som meriterande. Du har även förmåga att arbeta självständigt och kan ta egna beslut utifrån situationen. Du har gedigen erfarenhet att arbeta med elever i skolan som är i behov av låg affektivt bemötande.
Som person är du ansvarstagande, har en stor portion tålamod, är flexibel samtidigt som du har god social kompetens och bemöter elever, vårdnadshavare och kollegor utifrån en respektfull och god värdegrund. Du ser framgångsfaktorer, styrkor och möjligheter i varje barn och ungdom. Vidare är du driven och kan arbeta både självständigt såväl som i arbetslag. Du är vidare van att samarbeta med andra för att få eleverna att utvecklas så långt som möjligt och har förmåga att stödja eleven i sin kunskapsutveckling. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar verksamheten för eleven. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mitt i gröna Lindängen ligger Högaholmsskolan, en F-6-skola med cirka 360 elever. I januari 2024 öppnade vi upp Högaholmsskolan i nya fina lokaler. Här finns fina och moderna lektionssalar vilket ger en trivsam lärmiljö som skapar arbetsro. Här finns förutom lektionssalar No/bild sal, hemkunskapssal, trä- och metall- och textilslöjdsal, musiksal samt ett skolbibliotek. Här arbetar engagerad personal med målet att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet, studiero och en lustfylld lärandemiljö där elevernas kunskapsutveckling står i fokus. Högaholmsskolan är partnerskola och i samarbete med Malmö Universitet är vi med och utbildar framtidens lärare. Högaholmsskolan fritidshem består av tre självständiga avdelningar som samverkar med de lägre årskurserna under skoldagen. Fritids har egna lokaler på skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
