Elevassistent till Furulundsskolan

Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Furulundsskolan är en F-6 skola och ligger mitt i byn med närhet till naturen. Det är en skola med en positiv och ambitiös inställning till kunskap och lärande. Det finns även stora möjligheter till skratt då personalgruppen är liten men har roligt tillsammans. Skolan ligger i lantlig miljö och använder naturen i närområdet i undervisningen.
I den här tjänsten kommer du att arbeta som elevassistent kring elever i årskurs 4-6 som har behov av stöd i sin skolmiljö. Du arbetar mycket nära dina kollegor för att skapa förutsättningar för att eleverna ska lyckas.
Tjänsten är ett vikariat på 50% som kan utökas om förutsättningarna medger det.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
• Som elevassistent samverkar du med kollegor och skapar förutsättningar för att eleverna ska lyckas i skolan.
• Vid behov har du kontakt med vårdnadshavare kring elevernas skoldag.
• Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten tillsammans med kollegor.
• Du ser kollegialt lärande som en förutsättning för elevernas utveckling och ser fram emot att arbeta tätt tillsammans mot gemensamt uppsatta mål med eleverna i fokus. Kvalifikationer
Meriterande:
• God erfarenhet av att arbeta med elever med omfattande stödbehov.
• Kunskaper inom NPF och de utmaningar som kan skapas i skolmiljön för vissa elever.
• Goda strategier för att kunna hantera utmanande situationer
Uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävs för tjänsten.Dina personliga egenskaper
• Mycket god samarbetsförmåga.
• Trygghet och mod att våga tänka utanför boxen för att skapa en fungerande lärmiljö för eleverna.
• Mycket stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.
Kontaktinformation
Ingela Wasser Olsson, Rektor, 0680-16295, ingela.wasser@herjedalen.se
Mia Hurtig, Ombud Kommunal, 076-1416082, mia.hurtig@herjedalen.se
