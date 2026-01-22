Elevassistent till Fridhemsskolan
2026-01-22
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som elevassistent på Fridhemsskolans anpassade grundskola gör du verklig skillnad i elevernas vardag. Du arbetar nära eleverna under hela skoldagen och fritids och är en viktig del av ett team som skapar trygghet och individanpassat stöd med eleven i fokus. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent hos oss finns du med eleverna under hela skoldagen samt i vår fritids- och klubbverksamhet. Du samarbetar med lärare i klassrummet och ger stöd till elever både enskilt och i grupp. Du bidrar till att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö i vilken våra elever kan utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Utöver det pedagogiska och sociala stödet kommer du även att stötta eleverna praktiskt i alla vardagssysslor och i elevens omsorg utifrån behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och som tidigare har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar och vi förutsätter att du som söker har ett genuint intresse för målgruppen. Att arbeta med elever med stort omvårdnadsbehov är inte något du upplever som svårt. Du hanterar digitala verktyg såsom dator, läsplattor med mera med självklarhet i ditt arbete. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att delta i genomförande och planering av undervisning tillsammans med lärare och om du har erfarenhet av och kunskap om olika verktyg och metoder för elevstöd som är vanligt förekommande inom den anpassade grundskolan. Det är även meriterande om du tidigare arbetat som resurspedagog.
Du är flexibel, noggrann och engagerad för att skapa bästa förutsättningar för lärande utifrån elevens förutsättningar och behov. Du har ett tydligt elevfokus, förmåga att skapa goda relationer och samarbetar väl med elever, kollegor, vårdnadshavare och skolledning på ett lyhört och konstruktivt sätt.
Vi erbjuder
Som elevassistent på Fridhemsskolans anpassade grundskola blir du en del av ett engagerat team som varje dag samarbetar med elevernas trygghet och utveckling i fokus. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll och bidra till en skola där både elever och personal trivs. Vi tror på samarbete och värdesätter dina erfarenheter och idéer. Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara med och påverka och göra skillnad varje dag!
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Fridhemsskolan
Anna Storm Halvarsson anna.storm.halvarsson@vasteras.se 021 - 39 21 53 Jobbnummer
9699785