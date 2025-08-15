Elevassistent till Carlforsska gymnasiet
2025-08-15
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du arbeta på en skola som präglas av driv och engagemang och där du får ett gott samarbete? Carlforsska gymnasiet söker nu en Elevassistent till sitt team! Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär främst att vara elevassistent åt en elev i årskurs 1 med funktionsnedsättning. Du finns som stöd under hela skoldagen, i undervisning, raster och vid förflyttningar. Stödet omfattar både fysisk hjälp och pedagogiskt stöd, för att eleven ska kunna delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
I din roll som elevassistent ställs det krav på dig att du har en god förmåga att bygga en förtroendefull relation med eleven och med elevens lärare samt övrig personal. Du ska kunna följa lärares studieplaneringar och hjälpa eleven att planera och genomföra sina studier.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning samt eftergymnasial utbildning som innefattar pedagogik. Du har goda kunskaper inom data och andra tekniska hjälpmedel, samt van att arbeta med bild-och tidsstöd.
Som elevassistent har du förståelse för uppdraget och skapar goda relationer till kollegor, eleven och elevens vårdnadshavare. I din roll är du mån om att elevens studietid håller hög kvalitet och du planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du trygg, stabil och agerar utifrån mål. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och självständig. Vidare vill vi att du samarbetar bra ihop med andra och verkar för ett lärande och innovativt klimat.
Vi erbjuder
Carlforsska gymnasiet är en väletablerad skola med ca 1200 elever i Västerås. På gymnasiet finns ett brett utbud av program med bland annat Estetiska programmet som den här tjänsten riktar sig till. Carlforsska gymnasiet präglas av en värld av möjligheter. Här arbetar vi för att våra elever ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper, personlighet och kreativitet. Vi samarbetar i arbetslag och ämneslag för att tillsammans utveckla vår undervisning utifrån en gemensam pedagogisk grund. Vårt mål är att erbjuda en utbildning av hög kvalitét, en stor gemenskap och en god stämning- allt för att skapa en lärorik och stimulerande gymnasietid.
Enheten ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om vår skola på: http://www.vasteras.se/carlforsska
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Johanna Werme Bladh 021-39 07 87 Jobbnummer
9459929