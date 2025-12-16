Elevassistent till Anpassad grundskola
2025-12-16
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-12-16Beskrivning
Anpassad grundskola i Värnamo söker elevassistent till vår verksamhet.
Tjänsten är ett vikariat. Som elevassistent kommer du även att arbeta på fritids/korttidstillsyn före samt efter skoltid. Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent i anpassad skola har du det huvudsakliga ansvaret för att leda, stödja och utmana elever i vardagssituationer. Vi arbetar med fokus på både gruppen och individen genom att arbeta språkutvecklande och med tillgänglig undervisning, samt ett lågaffektivt bemötande. Att arbeta i team med ett helhetstänk, samt flexibilitet, över hela elevens dag ser vi som en naturlig del. Som elevassistent deltar du i elevernas samtliga aktiviteter under skoltid och i fritidsverksamhet och anpassar dig efter barnens specifika behov. Du deltar i aktiviteter såsom till exempel simundervisning, idrott och promenader.Kvalifikationer
Du är:
- Utbildad elevassistent
- Har erfarenhet av att arbeta med målgruppen
- Trygg in din yrkesroll och kan arbeta självständigt
Meriterande är:
- Erfarenhet av att arbeta som elevassistent
- Vårdinriktad utbildning, exempelvis undersköterskeutbildning
- Körkort
I din ansökan bifogar du cv samt ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten och beskriver varför just du passar för som elevassistent på Anpassad grundskola.Anställningsvillkor
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Anpassad grundskola Kontakt
Karin Hedström, rektor 0370-377204 Jobbnummer
9647244