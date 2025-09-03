Elevassistent Tigrinja
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Borlänge Visa alla barnskötarjobb i Borlänge
2025-09-03
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Borlänge
, Falun
, Säter
, Sala
, Gävle
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/elevassistent-tigrinja.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sju gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever.Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Borlänge söker en elevassistent med mycket goda kunskaper i Tigrinja.
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Borlänge är en grundskola för årskurs 4-9och har idag cirka 300elever.Skolan startade 2012 och ligger vacker belägen vid Dalälven i området Mjälga och är lättillgänglig med buss. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har höga studieresultat.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och möjliggöra för dig att fokusera din tid på elevernahar vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Vi söker en elevassistent med mycket goda kunskaper i Tigrinja.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i skolan.
Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en visstidsanställning på 80%
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den22 september 2025.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektorErica Sterkenburg påerica.sterkenburg@kunskapsskolan.seel
ler via telefon 073-313 31 63.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida,kunskapsskolan.se/kunskapsgymnasiet.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/kunskapsskolan Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9490364