Elevassistent / resurs
Alingsås Yrkesgymnasium AB / Barnskötarjobb / Alingsås Visa alla barnskötarjobb i Alingsås
2025-11-14
Om skolan:
Alingsås Yrkesgymnasium erbjuder en hjärtlig och engagerad lärmiljö där varje elev blir sedd och tagen på allvar. Vår målsättning är att varje elev ska få möjlighet att växa och utvecklas till en anställningsbar vuxen, med allt vad det innebär. Vi arbetar nära eleverna, integrerar teori och praktik och skapar autentiska lärsituationer som speglar verkligheten och arbetslivet.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Vi söker nu en resurs/lärarassistent på 60-80%, beroende på dina möjligheter, som kan stödja våra elever under skoldagen. Du kommer framför allt att arbeta med 1-2 elever, ge stöd för att de ska kunna genomföra uppgifter och klara skoldagen på ett tryggt sätt.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom barn och fritid eller vård och omsorg, med ett genuint intresse för skolan och våra elever.
Kan bygga förtroendefulla relationer med ungdomar och samarbeta med lärare, mentor och vårdnadshavare.
Är lyhörd, empatisk och tydlig i din kommunikation.
Kan ge långsiktigt stöd utan att bli frustrerad.
Har erfarenhet eller förmåga att hantera elever med hög energi, impulsivitet eller osäkerhet.
Kan anpassa metoder efter elevens behov och situation och hitta kreativa lösningar inom skolans ramar.
Uppmuntrar elevens självständighet och ansvarstagande och inspirerar dem att delta och fullfölja uppgifter.
Vi erbjuder:
En liten skola med hjärtlig stämning och engagerade lärare.
Möjlighet att göra skillnad i varje elevs utveckling.
En varierad och meningsfull roll där du arbetar nära både elever och pedagoger.
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts efter överenskommelse
Vid frågor mejla: Shadi@alingsasyg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: Shadi@alingsasyg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Yrkesgymnasium AB
(org.nr 556729-0548)
Smålandsgatan 4 (visa karta
)
441 57 ALINGSÅS Jobbnummer
9605334