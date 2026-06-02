Elevassistent, Liljaskolan
2026-06-02
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-02Beskrivning
Liljaskolan, Vännäs gymnasium, söker elevassistent för arbete med ungdom på Liljaskolan. Du kommer i huvudsak att arbeta med stöd till enskild elev under skoldagen, men också delta i det gemensamma ansvaret för hela elevgruppen tillsammans med ordinarie lärare. Du kommer också att ingå i ett arbetslag.
Som person lägger du stor vikt vid att bygga relationer och skapa goda samarbeten. Du har positiva förväntningar på elever och personal, arbetar och agerar för alla elevers trygghet, studiero och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Meriterande med erfarenhet av elevassistentarbete på gymnasienivå.
Goda kunskaper inom bland annat NPF, LAB och särskilt stöd.
Då eleven har extraordinära behov kommer rekrytering att genomföras med hänsyn till dessa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och avser läsåret 2026/2027. Tillträde enligt överenskommelse om erforderliga beslut fattas.
Vi tillämpar löpande rekrytering så kom in med din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utdrag ur belastningsregistret vid eventuell intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
911 32 VÄNNÄS
Liljaskolan
Sofia Luukkonen, Sveriges Lärare 070-7603590
