Elevassistent Karlskrona anpassade grundskola

Som elevassistent jobbar du i team tillsammans med lärarna. Du följer eleverna under hela skoldagen och är även med dem på fritids. Du är med och formar elevernas skol- och fritidstid och stödjer deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. I arbetet med eleverna ingår att stödja dem i alla olika situationer, till exempel i samband med måltider, hygien och andra vardagliga rutiner som egenvård.
Som elevassistent jobbar du i team tillsammans med lärarna. Du följer eleverna under hela skoldagen och är även med dem på fritids. Du är med och formar elevernas skol- och fritidstid och stödjer deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. I arbetet med eleverna ingår att stödja dem i alla olika situationer, till exempel i samband med måltider, hygien och andra vardagliga rutiner som egenvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom vård och omsorg som gett dig behörigheten undersköterska. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete med barn
Det är meriterade om du är behörig barnskötare genom antingen barn och fritidsprogrammet eller som tilläggsutbildning.
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Du behöver vara bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Du ska trivas med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Du är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
