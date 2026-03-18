Elektronikkonstruktör
2026-03-18
Rollen som elektronikkonstruktör innebär arbete inom produktutveckling med fokus på att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra elektroniska lösningar. Du kommer att ingå i ett team av flera elingenjörer inom en större designavdelning, där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Uppdraget innefattar ett brett och varierat arbete, exempelvis inom automattest, kretskortsutveckling (PCB-design), test och verifiering, kablagedesign samt felsökning och optimering av befintliga lösningar. Du kommer att arbeta genom hela utvecklingskedjan - från koncept och kravställning till färdig produkt och produktion.
Arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner såsom mekanik, mjukvara, produktion och kvalitet, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga och ett systemtänk. Dokumentation och efterlevnad av relevanta standarder och processer är en viktig del av rollen.
Din Profil
Vi söker dig som har goda kunskaper inom elektronik och en bred teknisk förståelse. Du är driven, lösningsorienterad och har förmåga att ta egna initiativ. Du trivs i en dynamisk verksamhet där tempot kan variera och där du får möjlighet att påverka och bidra till tekniska beslut.
Erfarenhet av relevanta verktyg för schemaritning och PCB-layout, mätteknik samt test- och verifieringsmetodik ses som meriterande. Har du även erfarenhet av inbyggda system eller programmering är det ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Elektronikkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 88 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9806118