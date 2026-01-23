Elektronikingenjör Utbildare

TeknikAkademin Norden AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-01-23


Utbildare inom elektronikingenjör - hårdvarudesign
Placeringsort: Göteborg (med möjlighet till delvis distansarbete)
Vi söker en engagerad och kunnig utbildare inom elektronikingenjörsområdet med inriktning mot hårdvarudesigntill vår utbildningsverksamhet i Göteborg. Rollen passar dig som har djup teknisk kompetens och ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper till framtidens ingenjörer.
Om rollen
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom elektronik och hårdvarudesign. Undervisningen kan ske både på plats och delvis på distans, beroende på kursupplägg och överenskommelse.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom elektronikingenjörsområdet med fokus på hårdvarudesign

Förmedla både teoretiska och praktiska kunskaper

Bidra till utveckling och kvalitetssäkring av kursinnehåll

Följa upp studenternas kunskapsutveckling

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom elektronik och hårdvarudesign

Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga och förmåga att kommunicera komplexa tekniska koncept

Meriterande
Tidigare erfarenhet som utbildare, lärare eller instruktör

Erfarenhet från industriell hårdvaruutveckling

Erfarenhet av undervisning på eftergymnasial nivå

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till delvis distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att påverka och bidra till framtidens tekniska kompetens

Ansökan och kontakt
Vid intresse eller frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Roni Tosun E-postadress: roni.tosun@teknikakademin.se Telefon: 076-205 82 44
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7098852-1803864".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9702769

