Elektronikingenjör Utbildare

Utbildare inom elektronikingenjör - hårdvarudesign
Placeringsort: Göteborg (med möjlighet till delvis distansarbete)
Vi söker en engagerad och kunnig utbildare inom elektronikingenjörsområdet med inriktning mot hårdvarudesigntill vår utbildningsverksamhet i Göteborg. Rollen passar dig som har djup teknisk kompetens och ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper till framtidens ingenjörer.
Om rollen
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom elektronik och hårdvarudesign. Undervisningen kan ske både på plats och delvis på distans, beroende på kursupplägg och överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom elektronikingenjörsområdet med fokus på hårdvarudesign
Förmedla både teoretiska och praktiska kunskaper
Bidra till utveckling och kvalitetssäkring av kursinnehåll
Följa upp studenternas kunskapsutvecklingKvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom elektronik och hårdvarudesign
Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga och förmåga att kommunicera komplexa tekniska koncept
Meriterande
Tidigare erfarenhet som utbildare, lärare eller instruktör
Erfarenhet från industriell hårdvaruutveckling
Erfarenhet av undervisning på eftergymnasial nivå
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till delvis distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att påverka och bidra till framtidens tekniska kompetens
Ansökan och kontakt
Vid intresse eller frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Roni Tosun E-postadress: roni.tosun@teknikakademin.se
Telefon: 076-205 82 44
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
