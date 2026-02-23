Elektronik-montör/montris
2026-02-23
Företagsbeskrivning IBC control producerar och lagerför ett komplett program för styrenheter till roterande värmeväxlare. Tillsammans med IBC automatic och IBC elinstallation, ingår IBC control i en familjeägd minikoncern med ett 50-tal anställda.
Arbetsbeskrivning Vi söker nu en erfaren elektronik-montör/montris. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av kretskortsmontage och testning av detsamma, hand- och maskinlödning samt avsyning och kontroll av dessa samt slutmontering av styrenhet enligt instruktion.
Kompetens/Erfarenhet Du bör ha mångårig erfarenhet av kretskortsmontage samt god komponentkännedom. Vidare är du van vid maskinlödning. Du har ett stort intresse för teknik och produktionsarbete. Om du har en teoretisk elektronikbakgrund och lödcertifikat, är detta en fördel.
Personliga egenskaper Då tjänsten innebär arbete med små detaljer behöver du vara noggrann och kvalitetsmedveten. Du är självgående i ditt arbete men ser inga hinder till samarbete, då du kommer att vara en del av ett team. Vi ser även att du är flexibel och stresstålig.
Fina förmåner och trevliga aktiviteter Vi satsar på personalen och erbjuder ett generöst frisvårdsbidrag. Vi har trevliga aktiviteter hela året så som kick-off, påsklunch, tura och julbord.
Övrigt I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: personal@ibc-group.se
Detta är ett heltidsjobb.
263 37 HÖGANÄS Jobbnummer
