Elektronik konstruktör
2025-10-06
Vi söker nu en erfaren elektronikkonstruktör till ett spännande uppdrag hos vår kund, verksam inom utveckling av avancerade system för både civila och försvarsrelaterade tillämpningar. Här får du möjlighet att arbeta med tekniska lösningar i teknikens framkant - från krav till färdig produkt - och bidra till produkter som måste fungera i tuffa miljöer med höga krav på tillförlitlighet.
Om uppdraget:
Som konsult kommer du att arbeta med utveckling och konstruktion av både digital och analog elektronik inom flera applikationsområden - från vapensystem till övervaknings- och säkerhetslösningar. Du ingår i en sektion med hög teknisk kompetens och arbetar i projektform tillsammans med systemutvecklare, mekanikkonstruktörer och mjukvaruutvecklare. Uppgifterna sträcker sig över hela utvecklingskedjan - från kravhantering till verifiering - med god möjlighet att påverka din tekniska inriktning.
Du kommer att arbeta med:
Elektronikkonstruktion - både analog och digital
FPGA-konstruktion
Kravhantering, design och dokumentation
Analys och felsökning
Stöd vid test och verifiering
Samverkan över flera teknikdiscipliner
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
• Minst 3 års erfarenhet av hårdvarukonstruktion (analog och digital)
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande
• God praktisk förståelse för systemteknik, elektronik och mätteknik
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i tekniskt komplexa projekt
• Hårdvarunära programmering i C/C++
Erfarenhet av Mentor Graphics-verktyg och kunskaper i VHDL för konstruktion av programmerbara kretsar är meriterande
Vi söker dig som är initiativtagande, kvalitetsmedveten och positiv inför varierande arbetsuppgifter. Du trivs med att samarbeta tvärfunktionellt och kommunicerar väl i tekniska sammanhang.
Övrig information
Arbetsplats: På plats i Karlskoga
Säkerhetsklassning: Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Resor: Kan förekomma, både nationellt och internationellt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: ndp.consulting.ab.isabelle@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektronik konstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830) Jobbnummer
9541863