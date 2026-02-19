Elektriker till Kristanstad
2026-02-19
Vi söker nu installationselektriker för kunds räkning i Kristianstad med omnejd, då man har flera projekt igång.
Du som söker är med fördel bosatt i närregionen, men kan även vara intresserad av reseuppdrag, då det finns möjlighet till inarbetning av tid.
Projekten innefattar allmänt installationsarbete, så som brandlarm, belysning, passagesystem etc.
Tillträde snarast.
Arbetstider: Måndag - fredag, alternativt måndag - torsdag.Profil
Du som söker har en relevant utbildning för elektriker och har erfarenhet från förstaårsmontör till fullbetald.
Du innehar ECY-certifikat eller motsvarande.
Behärskar ritningsläsning.
Lift- och fallskyddsutbildning är meriterande.
Du har ett eget driv och intresse för ditt yrke.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Elektro AB är ett bemanningsföretag som är specialiserat på uthyrning av elektriker till bygg och industriprojekt.
Vi erbjuder både lokala- och resejobb i Sverige och Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett Elektro AB har kollektivavtal med Elektrikerförbundet och är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
