Elektriker till fastighetsdriften
2025-10-27
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en sakkunnig inom drift och underhåll av elektriska system. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som elektriker till fastighetsdriften hör du till Lokalförsörjningskontoret och driftenheten, som ansvarar för de lokaler och fastigheter som myndigheten nyttjar.
I rollen som elektriker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter installation, drift och underhåll av elanläggningar samt hög och - lågspänning. I din roll kommer du att samverka och leda entreprenader, åtgärda driftstörningar, ha beredskap samt föra journaler och dokumentation.
Dina dagliga arbetsuppgifter inkluderar:
Åtgärda driftstörning
Utföra installationer
Styr och övervakning
Anläggningsskötare brand- och utrymningslarmsystem
Arbete med Ärendehanteringssystem
Arbeten med övergripande drift och underhåll på arbetsplatsen
Kundkontakt och återkoppling med verksamheter
Du har interna kontaktytor över hela myndigheten och även externt med andra myndigheter. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du kan Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning inom EL och Tele
Arbetat som elektriker i minst 5 år
Grundläggande kunskaper inom MS programmen
Goda kunskaper i svenska och engelska språket
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Yrkeshögskoleutbildning inom Projektledning och konstruktion alt, utbildning inom fastighetsskötsel
Allmänbehörighet lågspänning
Arbete med högspänning
Arbete med avbrottfri kraft anläggningar
Arbete med reservkraftanläggningar
Arbete inom styr och övervakning
Arbete med kylanläggningar
Arbete med programmering av fastighetsdriftsystem
Arbetat med servicearbeten
CAD
Kabeldimensioneringsverktyg
Du är Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Energisk - Du har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på ditt arbete.
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Helhetssyn - Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och beslut.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 44 43 . Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-11-23.
Referensnummer 2025FRA2045-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
