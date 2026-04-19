Elektriker till 7 Energy
2026-04-19
7Energy växer och nu behöver vi bli fler.
Vi söker elektriker som vill arbeta i ett företag med högt tempo, stora projekt och goda möjligheter att utvecklas vidare i karriären.
Hos oss får du en varierad vardag, stort ansvar och chansen att vara med och bygga något långsiktigt.
Nu söker vi elektriker till vårt team.
Därför väljer elektriker 7Energy
7Energy är inte ett traditionellt elföretag. Vi arbetar med modern elteknik inom fastigheter, industri, energi och entreprenad. Det betyder att du som elektriker hos oss får en bredare kompetens, fler möjligheter och chansen att utvecklas snabbare.
7Energy är ett företag i utveckling med många spännande projekt framför oss. Vi ställer krav på det vi levererar och på hur vi arbetar tillsammans. Här blir du en del av ett team där ansvar, yrkesstolthet och engagemang märks i vardagen.
Vi tror på att utveckla våra medarbetare långsiktigt. För dig som vill framåt finns möjligheter att på sikt ta steg mot roller som:
Ledande montör
Arbetsledare
Projektledare
Om rollen
Som elektriker hos oss arbetar du med installation, service och projekt av olika storlek. Det kan vara en kombination av entreprenadprojekt, serviceuppdrag och modernisering av befintliga anläggningar.
Du kommer bland annat arbeta med:
• Elinstallationer i fastigheter och industri
• Ombyggnationer och nyproduktion
• Service och felsökning
• Smarta och energieffektiva lösningar
Vi söker dig som
• Har ECY-certifikat
• Har minst två års erfarenhet som elektriker
• Har B-körkort
• Är ansvarstagande och vill göra ett bra jobb
• Trivs både självständigt och i team
• Är lösningsorienterad och gillar att ta initiativ
• Vill utvecklas i yrket
Du har erfarenhet från elinstallationer inom entreprenad, service eller industri. Vi värdesätter också inställning, driv och samarbetsförmåga.
Hos oss får du
• En arbetsplats där man tänker långsiktigt och bygger för framtiden
• Omväxlande projekt inom flera områden av elteknik
• Möjlighet att växa in i större ansvar och nya roller över tid
• Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka på riktigt
• Kollegor som bryr sig om jobbet och hjälper varandra
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig. Skicka din ansökan till oss redan idag och bli en del av 7Energy! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Ansökan endast via mail
E-post: ansokan@7energy.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Installationselektriker".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559183-8528)
För detta jobb krävs körkort.
Aldo Malaj ansokan@7energy.se
9862780