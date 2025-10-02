Elektriker med AL / ABL behörighet
Är du en driven och positiv person som vill arbeta med härliga kollegor i Göteborg med omnejd? Då ska du absolut söka jobb hos oss!
Om oss/vad vi söker:
Brander Bygg AB utför arbete åt såväl privatkunder som företagskunder. Vi är stationerade i Billdal strax söder om Göteborg och arbetar primärt mellan Göteborg och Kungsbacka. Vi har en tydlig vision för vad vi vill åstadkomma och behöver utöka styrkan med en elektriker. Vi värdesätter engagemang, kunskap och viljan av att överträffa kundens förväntningar. För att du ska trivas hos oss krävs att du är utåtriktad och duktig på att bemöta olika typer av människor. Du skall vara kvalitetsmedveten, strukturerad och trivas med att jobba självständigt och i team. Du får gärna vara kreativt lagd så att du kan hjälpa kunden med både planering av arbetet samt själva utförandet. Du känner stolthet över ditt yrke och strävar alltid efter att kunden ska bli nöjd. Du ska ha gedigen kunskap och erfarenhet inom nyinstallation, underhåll, felsökning och service av elsystem. Hos oss kommer du i regel arbeta i befintliga elsystem hos våra kunder. Det rör sig om allt från felsökningar till nyinstallationer. Det är viktigt att du är serviceinriktad och alltid bemöter kunden på ett trevligt och professionellt sätt. Du kommer fungera som elinstallatör för regelefterlevnad varför du måste inneha auktorisation A eller AL (AL är tillräckligt för de arbeten som kommer att utföras, hette tidigare ABL) och ha vana av att utföra egenkontroller. Du kommer arbeta i nära samarbete med våra snickare som kommer bli dina närmaste kollegor. I takt med att elverksamheten växer kommer ytterligare elektriker att anställas. För rätt person finns då framtida möjligheter för att avancera och ta personalansvar.
Vad vi erbjuder:
• Arbete i en spännande miljö med stor variation på arbetsuppgifter
• Härliga och hjälpsamma kollegor
• Marknadsmässig lön och övriga villkor
• Stora utvecklingsmöjligheter

Kvalifikationer
• Auktorisationstyp A eller AL (AL räcker, (dokumentation på auktorisation A eller AL är ett krav och skall uppvisas, hette tidigare ABL))
• Flera års erfarenhet inom elinstallationer
• Vana vid att utföra egenkontroller
• Erfarenhet av nyinstallationer, underhåll, felsökning och service av elsystem
• B-körkort
• Flytande Svenska i tal och skrift
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittar rätt person. Kontakta oss redan idag för att höra mer om oss och få möjligheten att berätta mer om dig själv! Så ansöker du
