Elektriker inom service

Nu söker vi serviceelektriker som vill arbeta i ett bolag med kontinuerlig tillväxt, tydliga arbetssätt och hög yrkeskompetens.
Vår kund är ett etablerat och stabilt elföretag med lång närvaro i Stockholmsområdet. Bolaget har varit verksamt i över 40 år och har idag över 150 medarbetare. Verksamheten omfattar elservice, elinstallationer, elbilsladdning, solceller samt andra tekniska lösningar för fastigheter, företag och offentlig verksamhet. Fokus ligger på kvalitet, långsiktighet och trygga leveranser.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos vår kund
Vår kund erbjuder
Frihet under ansvar - planera din egen arbetsdag och utgå hemifrån
Bredd & variation - service, felsökning, belysning, fiber och laddstationer
Trygg anställning - kollektivavtal, konkurrenskraftig lön och stabilt bolag
Utveckling på riktigt - utbildningar, kurser och långsiktiga karriärmöjligheter
Förmåner som märks - friskvårdsbidrag, sociala aktiviteter och möjlighet till tjänstebil
Om rollen
I rollen som serviceelektriker arbetar du med löpande elservice och felsökning samt installation och underhåll av bland annat belysning, elbilsladdare och fiber. Arbetet innebär både planerade uppdrag och serviceärenden hos återkommande kunder. Rollen har ett stort eget ansvar och innebär självständigt arbete, samtidigt som man ingår i ett erfaret team med stark samarbetskultur.
Vem söker vi?
Du är en erfaren elektriker, gärna inom service, som:
Innehar ECY-certifikat & fullbetald elektriker
Trivs med ansvar och självständigt arbete
Har ett naturligt servicetänk och uppskattar kundkontakt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Ute på uppdrag i Stockholms län
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg:ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
