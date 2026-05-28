Elektriker /Elektrikerassistent
Glauk-El-Bygg AB söker 1-4 personer med kompetens inom elarbete, antingen som utbildad elektriker eller som elektrikerassistent.
Arbetet omfattar huvudsakligen elinstallationer i samband med renoveringar, nyproduktion samt installation av laddboxar för elfordon (EV-laddning).
Elinstallationer vid renoveringsprojekt
Installation av laddboxar för elfordon
Elarbeten vid nybyggnation
Övrigt förekommande elarbete enligt gällande lagar, föreskrifter och branschstandarder
Dokumenterad erfarenhet eller relevant kunskap inom elarbete
Goda kunskaper i svenska eller engelska (kunskaper i albanska är meriterande)
Ansvarstagande, noggrann och engagerad med god arbetsvilja Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: info@glauk-el-bygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glauk El Och Bygg AB
(org.nr 559424-7446)
Intagsgatan 3 (visa karta
)
633 50 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Glauk El & Bygg AB Kontakt
Ali Lumanllari info@glauk-el-bygg.se 076-853 76 37 Jobbnummer
