Är du en driven och engagerad elektriker som vill arbeta med mångsidiga projekt inom service och entreprenad? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi på Lampans Elinstallationer AB i Karlskrona har många spännande projekt framför oss. Därför söker vi nya medarbetare till vårt gäng i Karlskrona!
Som elektriker hos oss kommer du att arbeta med olika typer av projekt inom service, installation och entreprenad. Du kommer att ha kontakt med kunder, så det är viktigt att du trivs med en strukturerad arbetsroll och att du tycker om att interagera med människor.
För att passa väl in i rollen är du en person som gillar att ta ansvar för dina projekt och tillsammans med dina kollegor strävar efter att uppfylla kundernas förväntningar och behov. Du kommer utgå från kontoret i Karlskrona.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
ECY-certifikat
Minst 5 års erfarenhet som elektriker
Erfarenhet inom service och/eller entreprenad
Svenska tal & skrift
B-körkort är ett krav
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som tycker om att ta ansvar och utvecklas i din roll. Vi värdesätter också att du aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö, där det är viktigt att ha kul på jobbet och trivas tillsammans med kollegor, en lagspelare!
Lampans Elinstallationer AB erbjuder dig:
En stabil arbetsgivare
Kompetenta kollegor som hjälper varandra
Varierande arbetsuppgifter där din kompetens kommer till användning.
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Lampans Elinstallationer AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Lampans Elinstallationer AB:
Lampans Elinstallationer AB är ett gammalt Karlskronaföretag och är sedan våren 2021 ett bolag inom Instalco. Vi är ett lokalt elinstallationsföretag som arbetar med såväl service som projekt. Vi är medlemmar i EIO och certifierade inom Försäljning, projektering, utförande samt drift och service av installationstekniska anläggningar. Ersättning
