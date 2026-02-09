Electrical Engineer | Siemens Energy | Finspång
2026-02-09
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
Har du erfarenhet av elkonstruktion och vill arbeta som Electrical Engineer i Finspång? Vi på Jefferson Wells söker nu två drivna och teknikintresserade Electrical Engineers för spännande konsultuppdrag hos Siemens Energy. Vill du utveckla din karriär inom elkraft och avancerad teknik tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: Enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 31 juli 2027 med chans till övertag av Siemens Energy.
Övrig information: Rollen kräver arbete på heltid från kontoret.
Om jobbet som Electrical Engineer:
Som Electrical Engineer hos oss på Jefferson Wells, ute hos vår kund Siemens Energy i Finspång, kommer du att ha en central roll i tekniska leverans- och utvecklingsprojekt. Du ansvarar för elkonstruktion och teknikfrågor kopplade till system inom kraftverk - såsom ställverk, generatorer, reläskydd, kontrollutrustningar och batterianläggningar. Rollen innebär mycket eget ansvar, där du stöttar såväl kundorderprojekt som säljorganisation och eftermarknad.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Ansvara för elkonstruktion i leverans- och utvecklingsprojekt.
Driva teknikfrågor inom kraftverkssystem som ställverk, generatorer och reläskydd.
Ta fram kostnadsunderlag och ge teknisk support till säljorganisationen.
Bidra med expertis och stöd gentemot eftermarknaden.
Agera teknikresurs i dialog med kunder och underleverantörer.
Den vi söker:
Vi söker dig som har en relevant teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning och några års erfarenhet inom elkraft, elkonstruktion eller el- och hjälpkraftutrustning. Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar och utveckla din tekniska kompetens. Eftersom du kommer ha många kontaktytor, både internt och externt, ser vi att du har ett samarbetsorienterat och relationsskapande arbetssätt. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Vi söker dig som:
Är civil- eller högskoleingenjör med erfarenhet inom elkraft eller elkonstruktion.
Trivs med avancerad teknik och vill utvecklas inom området.
Har mycket god samarbetsförmåga och är relationsskapande i din kommunikation.
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
FINSPÅNG
Jefferson Wells
Contact
Håkan Kempel Hakan.Kempel@jeffersonwells.se
9731568