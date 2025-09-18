Eldriftledare
Hela 30 mil högspänningskabel slingrar sig genom Stockholm city och försörjer tunnelbanan och lokalbanorna med elkraft.
Nu söker vi en eldriftledare som vill arbeta med kraftsystemet som möjliggör trafik i Stockholms tunnelbana & lokalbanor.Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Hos oss på trafikförvaltningen får du jobba med starka varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänst i Region Stockholm och Spårvägsmuseet.
Tillsammans ansvarar vi för halva Sveriges kollektivtrafik och vi har höga ambitioner. Vi utvecklar en av världens mest hållbara och attraktiva kollektivtrafik. Och vi jobbar dagligen med att minska vår miljöpåverkan, öka social hållbarhet och ansvarfullt förvalta våra gemensamma medel. Utan oss stannar Stockholm.
Om rollen
Som eldriftledare arbetar du med att övervaka och fjärrstyra elnätet för att förhindra störningar med trafikala påföljder. Det kan t.ex. röra sig om trasiga brytare, kalvade strömskenor, strömavbrott i överliggande nät, kabelfel m.m.
Störningar får snabbt stor inverkan på samhället och det är därför viktigt att undvika eller minimera dem i största möjliga utsträckning.
Vid händelse av störning kommer du leda och fördela resurser för att minimera avbrottstider på ett sätt som är säkert för person och anläggning. Till din hjälp har du fastställda drift- och störningsinstruktioner samt SCADA-systemet SNOK.
Du får bland annat jobba med:
Upprätta och kontrollera driftorder
Test av ny anläggning
Felsökning och analys
Bidra med statistik och stöd vid uppföljning mot kraftleverantör och underhållsleverantör
Vår grupp består av människor med olika bakgrunder och kompetenser som alla samverkar för våra gemensamma mål; hög tillgänglighet i kraftanläggningen och garanterad personsäkerhet för våra resenärer och entreprenörer. Dessutom är vi för närvarande inne i en spännande fas där vi växer för att klara av kommande utmaningar.
Skiftgång och beredskap ingår i tjänsten
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
För att trivas i rollen som eldriftledare är du stresstålig och tummar inte på din noggrannhet trots pressade situationer. Du är lösningsorienterad och bekväm med att fatta självständiga beslut och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom elkraft
Erfarenhet av arbete inom elkraft
Meriterande:
Kunskap om, och erfarenhet av, operativ eldriftövervakning, högspänningsanläggningar eller SCADA-system.
Erfarenhet av arbete i högspänningsnät i fält.
Erfarenhet från operativ drift i elnät.
Erfarenhet av avbrottsplanering samt ESA-19 behörighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Henrik Ekblom, tfn 0707861890. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Charlotte Sujeebun Olofsson, tfn 0707863222.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 6 oktober. Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
