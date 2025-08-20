Ekonomichef till Zetterbergs

Trivaldi Kompetens AB / Ekonomichefsjobb / Heby
2025-08-20


Vill du kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete i ett företag där produktion och ekonomi går hand i hand? Hos Zetterbergs får du en nyckelroll i ett stabilt, ägarlett industriföretag med stark lokal förankring - och produkter märkta med Made in Sweden.

Om rollen:

Som ekonomichef på Zetterbergs får du ett helhetsansvar för företagets ekonomifunktion - med både operativa och strategiska inslag. Du arbetar nära ledningen och har en nyckelroll i att utveckla verksamheten genom ekonomisk analys, uppföljning och beslutsstöd.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Löpande bokföring, fakturering, moms- och skatteredovisning
Kund- och leverantörsreskontra inklusive kravhantering
Likviditetsavstämningar och prognoser (kort och lång sikt)
Upprättande av resultatprognoser, månads- och årsbokslut samt deklarationer
Kontakt med bank, revisorer, försäkringsmäklare och andra externa parter
Ansvar för företagets försäkringar och bevakning av lag- och regeländringar
Säkerställande av korrekta kalkylpriser och fördelningsgrunder i affärssystemet

Du har även en controllerfunktion med insyn i hela verksamheten och arbetar nära ledningen i frågor som rör resultat, investeringar och strategisk planering. Rollen innebär att du utformar och upprätthåller policies och arbetsinstruktioner inom ekonomiområdet, samt tar fram relevanta beslutsunderlag.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har:
Kandidatexamen eller magister/master inom ekonomi, redovisning, finans eller motsvarande
Erfarenhet av ekonomistyrning i tillverkande industri, gärna verkstadsindustri med kundorderstyrd produktion
Erfarenhet av ERP-system som Monitor, Visma eller liknande



Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett stabilt, svenskt industriföretag
Nära samarbete med ledning och produktion
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Arbetsplats i Östervåla - med möjlighet till viss flexibilitet



Låter det intressant? Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande. Har du frågor kring tjänsten kontakta Tobias Lindberg Rekryteringskonsult.

Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Trivaldi Kompetens AB (org.nr 559048-6535)

Arbetsplats
Zetterbergs Industri Aktiebolag

Kontakt
Tobias Lindberg
tobias.lindberg@trivaldi.se

Jobbnummer
9468161

