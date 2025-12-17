Ekonomichef till Kulturförvaltningen
Malmö kommun / Ekonomichefsjobb / Malmö Visa alla ekonomichefsjobb i Malmö
2025-12-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252918
Malmö är en stad i ständig utveckling, känd för sitt dynamiska och nyskapande kulturliv som gör staden till en verkligt attraktiv plats att bo i, verka i och besöka. Kulturen spelar en central roll för stärkt demokrati, ökad delaktighet och högre livskvalitet. Kulturförvaltningen skapar förutsättningar för konst, kreativitet och meningsfulla upplevelser för alla Malmöbor och besökare. Vi tar plats, involverar och skapar delaktighet.
Vill du vara med och stärka kulturens roll i samhällsutvecklingen?
Vi söker en engagerad, strategisk och kreativ ekonomichef som leder och utvecklar ekonomiarbetet i en förvaltning som gör skillnad - för Malmöborna, för kulturen och för demokratin.
Om uppdraget
Som ekonomichef ansvarar du för en transparent och verksamhetsnära ekonomistyrning och omsätter strategiska mål till ekonomiska ramar. Du ingår i förvaltningens samt stabens ledningsgrupper och är en nyckelperson i förvaltningens utveckling.
Vi står inför spännande projekt som nytt konstmuseum, nya finansieringsmodeller med externa partners och större omlokaliseringar, där du har en central roll i att bidra i utvecklingsarbetet.
Om rollen
I rollen som ekonomichef har du ansvar för funktionerna ekonomi, lokal, säkerhet och IT.
Du ansvarar för att utveckla och organisera transparenta, effektiva och verksamhetsnära ekonomiprocesser i förvaltningen, med ett långsiktigt utvecklingsfokus.
Som chef leder du ekonomifunktionen med cirka fyra medarbetare och ansvarar för budget, prognoser, uppföljning, bokslut och årsredovisning. Du är ett självklart stöd till medarbetare, ledning och nämnd samt granskar och godkänner alla ekonomiska ärenden till nämnden.
Du har även ansvar för enheten för lokal, säkerhet och IT, där du leder en enhetschef med cirka tio medarbetare, som säkerställer säkra, ändamålsenliga lokaler och IT-stöd.
Ekonomichefen är direkt underställd förvaltningsdirektören, ingår i ledningsgruppen och deltar vid nämndsmöten. Du bidrar i dessa forum genom din helhetssyn på Kulturförvaltningens uppdrag. Du säkerställer att ekonomiska underlag är tydliga och begripliga och deltar även i Malmö stads ekonomichefsnätverk för att få ett stadsövergripande perspektiv på ekonomi.
Ditt ledarskap är tydligt, närvarande och tillitsfullt. Ditt arbetssätt präglas av ett tillitsbaserat och dialogorienterat förhållningssätt där styrning sker genom stöd, ramar och gemensamma principer.
Vi söker dig som
• Har en akademisk examen inom ekonomi (minst 180 hp)
• Har minst 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete med ekonomiprocesser - budget, uppföljning, bokslut och årsredovisning
• Har god erfarenhet av målstyrning och uppföljning
• Har dokumenterad chefserfarenhet och tryggt ledarskap
• Har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, inklusive nämndhantering samt facklig samverkan
• Är van vid att driva förändringsarbete i komplexa organisationer
• Har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och god förmåga på engelska
Meriterande:
Erfarenhet från kultursektorn eller kunskapsintensiv verksamhet, stora investeringsprojekt, fastighetsekonomi samt lokalförsörjning, extern finansiering (fonder, EU-medel, sponsring) samt ledarskap genom andra chefer.Publiceringsdatum2025-12-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har strategisk höjd, helhetssyn och analytisk förmåga. Du är trygg i ditt ledarskap, affärsmässig och utvecklingsorienterad. Du har en pedagogisk förmåga att göra komplexa samband begripliga och bygger tillit genom dialog och samarbete. Ett strukturerat arbetssätt kombinerat med kreativitet ser vi som en styrka.
Förvaltningen befinner sig en i spännande tid av utveckling, där mod och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång. Genom ett lyhört och nyfiket förhållningssätt gentemot verksamheterna byggs förutsättningar för att gemensamt skapa förståelse för hur ekonomisk styrning kan bidra till framgångsrik verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder:
En ledande roll i en förvaltning som gör skillnad för Malmös kulturliv. Du blir en del av ett engagerat ledningsteam och får påverka strategiska beslut i en dynamisk verksamhet.
Vi välkomnar dig som delar vår vision om att kulturen ska inkludera alla Malmöbor.
Om arbetsplatsen
Kulturförvaltningen i Malmö stad arbetar för att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av och skapa kultur. Här arbetar runt 600 medarbetare för att erbjuda mängder av kulturupplevelser varje dag och bidrar till att göra Malmö till en hållbar och attraktiv stad för Malmöbor, kulturaktörer och besökare.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9650776