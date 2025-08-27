Ekonomichef till Hydsupply, Värnamo
2025-08-27
Hydsupply i Värnamo, med verksamheter från norr till söder söker sin nya ekonomichef! Bli en del av Hydsupplys framgång där du med din seniora kompetens får möjlighet att driva ekonomiavdelningen och bolaget framåt.
Vill du vara den synliga, kommunikativa ekonomiexpert som Hydsupply behöver? Då är detta för dig.
Som Ekonomichef hos Hydsupply blir du ansvarig för hela ekonomifunktionen och dess processer. Du arbetar med bokslut och rapportering, driver budgetprocess och uppföljning. Du samarbetar med platsansvariga, ledning och övrig verksamhet i vardagen. Tjänsten har personalansvar för två kollegor och rapporterar till Hydsupplys VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Leda och fördela arbetet på ekonomifunktionen
• Månads- och årsbokslut
• Koncernrapportering
• Budget och prognosarbete för produktion och administration
• Likviditetsrapportering
• Årsredovisning och deklaration
• Ad hoc redovisningsuppgifter
• Dialog med revisorer
• Utvecklings- och förändringsarbete kring ekonomiprocesser och uppföljning
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig med högskole- eller universitetsutbildning och flerårig erfarenhet som ekonomiansvarig eller ekonomichef. Du kanske är i en Controller-roll idag och vill ta nästa steg. Du har erfarenhet från någon form av producerande bolag och står stadigt i dina redovisningskunskaper, då man kommer samarbeta med och leda en redovisningsekonom. Du är van att arbeta och hitta smarta arbetssätt i de system du verkar i och är trygg i Excel. Du är flytande i tal och skrift i svenska.
Personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du är en analytisk och strukturerad person. Du driver mot uppsatta mål och är initiativtagande i din yrkesroll. Du är van att kommunicera med olika typer av intressenter, från fabriksgolv till ledningsgrupp, med en pedagogisk framtoning.
Placeringsort:
Värnamo, distansarbete samt från kontor i Jönköping eller Växjö är möjligt.
Om Hydsupply
Varje dag strävar vi efter att erbjuda våra kunder Sveriges bästa företagspartner inom industriell automation
Resan mot nya mål och ökad tillväxt blir lite lättare med en bra partner. Egentligen är det väldigt enkelt. Vi lyssnar, sedan levererar vi. Under namnet HydSupply har vi samlat några av branschens bästa ingenjörer, montörer och konstruktörer. Vi är övertygade om att våra kunders framgång är vår egen framgång.
Oavsett om ni pressar plåt, bygger kraftfulla maskiner, driver lantbruk eller processindustri så måste hydrauliken och tekniken i er produktionsanläggning leverera. Ett oplanerat driftstopp är tidsödande och kostsamt, och ett stort irritationsmoment för er och era kunder. HydSupply erbjuder service och support, förebyggande underhåll och optimering av er produktion med noga utvalda originalkomponenter från marknadens mest välrenommerade leverantörer. Våra tekniker och utvecklare tillhör Nordens bästa inom hydraulik och pneumatik med tillhörande elektronik samt övrig industriautomation. Vi har kontor, serviceställen, fälttekniker och testanläggningar över hela Sverige. HydSupply finns alltid nära er och är snabbt på plats - oavsett var ni har er verksamhet. Med oss som servicepartner kan ni vara förvissade om att er utrustning håller hög kvalitet, är säker och att den möter kraven som ställs i er produktion.
Läs mer på www.hydsupply.se.
I denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Martin Nyström, martin.nystrom@meritmind.se
070-166 08 11 eller Catharina Bülow, catharina.bulow@meritmind.se
073-653 13 21
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV. Det räcker att du bifogar ditt CV. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.
Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev. Vid de flesta tillsättningar görs också en bakgrundskontroll.
Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
Välkommen med din ansökan
