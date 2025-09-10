Ekonomichef för kunds räkning

Ps Partner AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm
2025-09-10


Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Botkyrka, Sollentuna eller i hela Sverige

För kunds räkning söker vi en affärsnära Ekonomichef till ett entreprenörsdrivet bolag i stark tillväxt. Du erbjuds en central roll med ansvar för ekonomi, rapportering och finansiell styrning - samtidigt som du är ett viktigt strategiskt stöd till VD och ledning.
Rollen kombinerar det operativa med det strategiska. Du driver både genomförande och utveckling, samtidigt som du etablerar effektiva strukturer, rapporteringsflöden och controllingverktyg som ger skalbarhet och tydliga affärsinsikter. Här trivs du som uppskattar dynamik, ser möjligheter i förändring och naturligt tar initiativ och ansvar.
Vi söker dig som har:
Civilekonomexamen eller motsvarande
Erfarenhet av kvalificerat ekonomichefsansvar, gärna i börsnoterad miljö
God kunskap inom redovisning, rapportering och IFRS
Förmåga att kombinera analys med tydlig kommunikation och ledarskap

Placering i Stockholm, tjänsten rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. För frågor kontakta Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ps Partner AB (org.nr 556816-1961), http://www.pspartner.se

Arbetsplats
PS Partner

Kontakt
Anna Petersson
anna.petersson@pspartner.se
0761-71 76 45

Jobbnummer
9503121

Prenumerera på jobb från Ps Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ps Partner AB: