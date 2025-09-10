Ekonomichef för kunds räkning
För kunds räkning söker vi en affärsnära Ekonomichef till ett entreprenörsdrivet bolag i stark tillväxt. Du erbjuds en central roll med ansvar för ekonomi, rapportering och finansiell styrning - samtidigt som du är ett viktigt strategiskt stöd till VD och ledning.
Rollen kombinerar det operativa med det strategiska. Du driver både genomförande och utveckling, samtidigt som du etablerar effektiva strukturer, rapporteringsflöden och controllingverktyg som ger skalbarhet och tydliga affärsinsikter. Här trivs du som uppskattar dynamik, ser möjligheter i förändring och naturligt tar initiativ och ansvar.
Vi söker dig som har:
Civilekonomexamen eller motsvarande
Erfarenhet av kvalificerat ekonomichefsansvar, gärna i börsnoterad miljö
God kunskap inom redovisning, rapportering och IFRS
Förmåga att kombinera analys med tydlig kommunikation och ledarskap
Placering i Stockholm, tjänsten rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.
